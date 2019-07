Takhle ne! Pyro, navíc v podmínce, je nesmysl. Dobře, že zbytek protestuje | iSport.cz

Slávističtí fandové v 83. minutě zápasu s Olomoucí zapálili dýmovnice a světlice, přičemž některé z nich dokonce letěly do sektoru hostů. Na hřiště se valil dým, rozhodčí Zbyněk Proske logicky přerušil zápas. Byla to práce části kotle, který obvykle bývá na Tribuně Sever, jež však byla pro utkání se Sigmou zavřená po průšvizích z minulé sezony, a tak byli nyní nejhlučnější fandové na protilehlé jižní tribuně.

Zbytek lidí na stadionu reagoval po svém a správně. Proti tomuto výlevu se vymezil pískotem a odsuzujícím skandováním. To, že se proti problémové části publika obrátí zbytek, může být důležitým momentem v boji proti používání pyrotechniky.

Do ohrožení se totiž nyní dostávají i zbylí příznivci na tribunách. Je nabíledni, že Slavia bude opět za chování některých fanoušků pykat. A je dost možné, že trest přijde ještě tvrdší než v minulosti, může být uzavřen celý stadion. To by se týkalo úplně všech fanoušků. Není se co divit, že ostatní protestují, cítí, že jsou ohroženi a brání se.

Vhodně reagovali i hráči, kteří dali kotli najevo svůj nesouhlas střídmější děkovačkou a pozápasovými prohlášeními. „Tohle se musí vysvětlit. Oni jsou celý zápas skvělí a pak to s prominutím takhle pohnojí. Pak se nastavuje pět minut, my jsme vyřízení a na tom stadionu se pomalu nedá dýchat. My jim hrozně děkujeme za podporu, ale tohle dělat nemůžou. Potřebujeme, aby nás hnal celý stadion, ale máme z posledních několika zápasů třikrát zavřenou Tribunu Sever. Pyro je hezké, ale nesmí to vést k přerušení zápasu. Tohle je pak hrozný průšvih, platíme velké pokuty a zavřou nám nejdůležitější část stadionu,“ prohlásil obránce Vladimír Coufal. Za celý klub se pak proti tomuto chování vymezil šéf Jaroslav Tvrdík.

Preruseni zapasu automaticky znamena stop TS na pristi domaci zapas. Za svetlice do sektoru hosti realne hrozi uzavreni celeho stadionu. Pro tohle si skoro 12.000 fanousku permanentku nekoupilo. 4 lidi a kazdy dve 2 hozene svetlice. Neexistuje zadna legitimni obhajoba. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 28, 2019

Takhle to opravdu nejde a je správné, že se zdá, že momentálně všichni ostatní ve Slavii jsou nastaveni proti problémové skupině a používání pyrotechniky.

