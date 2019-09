Stanciu návrat na Letnou zvládl. Ukázal, jak je vyspělý | iSport.cz

Už při nástupu, kdy hlavně kvůli němu létali z ochozů stadionu Sparty na hrací plochu plyšáci, ukázal slávistický záložník Nicolae Stanciu nadhled. Byl nad věcí, na své tváři nedal znát žádné emoce. Na blázinec, který se kolem něj strhnul, byl připravený. Jak trefně říkal trenér Jindřich Trpišovský, uzavřel se do bubliny, do vlastního světa.

V derby pak podal Stanciu velice dobrý výkon. Nerozhodilo ho nic, i když si třeba na tribuně mohl přečíst v rumunštině transparent o tom, že je krysa. Hrál rychle, s přehledem, energicky. Byl i u důležitých slávistických momentů, potvrdil, jak umí vymyslet zajímavou situaci pro spoluhráče.

Byl to on, kdo perfektně přihrál do pokutového území Tomáši Součkovi, kterého pak fauloval Martin Frýdek, a pískala se penalta. Stanciu pak výborně přiťukl do palebné pozice Josefu Hušbauerovi, zapojil se do i do druhé gólové akce. Hrál dobře, s klidem, svižně.

Ukázal, že roste ve velkého hráče a zároveň, jak vyspělý je. Svůj návrat na Letnou zvládl výborně.