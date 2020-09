Zábava po německu. Hon na giganta Bayern i výzva pro Čechy

Patrik Schick po přestupu do Leverkusenu se svým agentem Pavlem Paskou • ISM

Soutěž jednoho týmu. Argument, kterým kritici opovrhují německou bundesligou, je laciný. A neplatí, liga našich sousedů nabízí plno zajímavých zpráv, zápasů, týmů, hráčů a jiných postav. Jistě, osmiletá hegemonie Bayernu Mnichov vypadá nezáživně, skoro otravně, a nový mistr by respektované soutěži prospěl možná ze všeho nejvíc, ale i tak se najde dost důvodů, proč její osmapadesáté pokračování, které v pátek začalo, pozorně sledovat. Nebojte se, nudit se nebudete.

Ostatně bundesliga bavila všechny docela nedávno. V půlce května byla první z větších soutěží, která se rozběhla po koronavirové pauze. V Německu inspirovali zbytek Evropy tím, jak v kulisách zákeřného viru a s precizností sobě vlastní zvládli sezonu dokončit. Fanoušci z celého světa byli vděční za to, že i v těžké době mohou hltat ryze fotbalové příběhy, hádat se o tom, co se na hřištích stalo. Bundesliga jim dala radost, protože tuhle vlastnost má. Věřte, že v některých ohledech je interesantnější než někdy opěvovanější soutěže.

Platí, že kdo chce vidět góly, ať se dívá do Německa. Podložme to čísly. Bundesliga se v uplynulé sezoně chlubila z pěti nejvýznamnějších evropských lig (ještě anglická, španělská, italská a francouzská) nejvyšším gólovým průměrem na zápas. Ten tu činil 3,21 branky na utkání. Už jen italská Serie A se dokázala dostat přes tři góly na zápas (3,04). Hned deset týmů si průměrně buď vytvořilo deset šancí za utkání, nebo během něj průměrně minimálně pětkrát vystřelilo na bránu.

Není to náhoda. Na hřišti se pořád něco děje, hraje se rychle a agresivně, mužstva mají secvičené ďábelské kontry. Je to rys, který soutěž charakterizuje. I proto třeba českého útočníka Patrika Schicka nečeká v Leverkusenu zásadní změna herního stylu oproti tomu, jaký praktikovalo Lipsko, kde minulou sezonu hostoval z AS Řím. Způsoby hry jsou si docela podobné.

Hon na Bayern a německé PSG

Vnucuje se otázka, zda někdo takovým tempo fotbalem uštve Bayern. Suverén z Mnichova vstřebává výsledkově dokonalou sezonu, po níž se v jeho vitríně lesknou další tři nové trofeje – za triumfy v domácí lize, poháru a také Lize mistrů. Trenér bavorského obra Hansi Flick už vyhlásil, že přesycenost úspěchy v jeho družině nehrozí, ostatně osm bundesligových titulů za sebou dokládá, že touha neustále vítězit je pevnou složkou DNA Bayernu.

Soupeři nemohou spoléhat na to, že by se Flickova parta uspokojila, její šéf ji případně umí probrat. V létě ji občerstvil třeba nákupem hbitého křídelníka Leroye Saného, který bude chtít po návratu do domovské země z Manchesteru City a poslední promaroděné sezoně dokázat, že v něm dál dřímá velký potenciál. Vytvoří konkurenci, dodá energii.

Přemoci aktuálního vládce celé Evropy je úkol spíš pro komiksové superhrdiny než pro německé soky, Bayern je jasným favoritem.