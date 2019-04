Zkouška z popularity českého fotbalu podle hesla „vrána k vráně“. Zvítězí síla, nebo strach? | iSport.cz

Bude to úchvatná podívaná ve velkolepých kulisách, za mimořádného zájmu, kde zvítězí opravdu ten nejlepší. Nebo se účastníci mentálně zhroutí, a uspěje ten, kdo dokulhá do cíle s nejmenšími újmami?

Nadstavba je nepoznané prostředí, které může vyvinout skutečně enormní tlak na účastníky. Vždyť si vezměte Slavii. Odehrála mimořádnou základní část, získala 72 bodů, dala stejný počet gólů, ale protože Viktoria Plzeň se zuby nehty držela, nejde tvrdit, že by čtyři body rozhodovaly.

„Nejsem úplně příznivec nadstavby, protože žádná velká evropská liga tohle nemá,“ sdělil kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský svůj první, ryze fotbalový argument.

Z narážky na Premier League, bundesligu, Serii A a další top soutěže lze vyčíst, že česká nejvyšší soutěž se potřebuje popularizovat. A heslo „vrána k vráně“ je asi ten nejlepší možný způsob.

Zatímco v Anglii se i zápas Huddersfieldu s Liverpoolem považuje za událost a má svůj osobitý náboj, hraje-li Slavia s někým ze spodku tabulky, přičemž potřebuje výhru kvůli bitvě o titul, takové kouzlo tenhle zápas zkrátka přirozeně nenabízí.

Proto je jistě atraktivnější rozkastovat po třiceti kolech ligu na tři výkonnostní skupiny, a ať se nejlepší třískají mezi sebou, a nejhorší taky. Svůj k svému...

„My jako trenéři hrajeme o titul poprvé a mohli jsme ho mít už v minulém kole, bohužel, zrovna je nadstavba,“ postesknul si ještě s úsměvem Trpišovský.

To je jeho druhý a ještě důležitější argument. Ona nadstavba, a teď se bavíme konkrétně o skupině o titul, může být velmi nečitelnou změtí zápasů, v nichž, jak tvrdí sám slávistický trenér a taky jeho největší konkurent Pavel Vrba z Viktorie Plzeň, porazit tu může každý každého.

To je pravda, ale liga zrovna té české úrovně, stejně jako chorvatské, dánské a další nám podobné, by měla mít svého velkého lídra. Toho, který má v domácí soutěži pevnou půdu pod nohama, a taky má zdaleka nejblíže k evropské smetánce. Protože nejen koeficient, ale ekonomické a sportovní zázemí v takhle malých zemích skoro vylučuje, aby mohly dva až tři týmy působit mezi elitou, řekněme třeba ve skupině Ligy mistrů.

Proto se nabízí ta otázka. Jestli se o titul bude bojovat ve stylu „my vám ukážeme, kdo je tu nejlepší“, nebo se půjde přikrčenější cestou „hlavně nic moc nepokazit, a nějak se to povede“.

Nebyla by srabárna zvolit bé, ovšem nebylo by to ani na žádné velké chlubení. Zrovna Slavia má našlápnuto ke statusu tuzemského krále, a taky ambice podepřené zjevným sportovním růstem a prozatím slušným ekonomickým zázemím prorazit právě mezi kontinentální smetánku.

Tady se budou lámat charaktery, půjdou tlustý do tenkých, jak se okřídleně říkává.

Ať vyhraje ten nejlepší, ne nejmíň upocený.