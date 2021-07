Kilometry versus tiki-taka. Vedení českého fotbalu musí rozhodnout směr

Jaroslav Šilhavý nezůstával o moc pozadu. Představoval by si například ještě ohebnější hráčský materiál sesbíraný ze světových lig. Velké plány, ambice, aby se reprezentační fotbal v Česku třeba jednou zase sunul ke světové elitě tak, jako se to v posledních letech povedlo Belgii, nebo jako se to celkem dlouho daří Chorvatsku.

Každému by se to líbilo. Ale co když my jako Češi zkrátka přirozeně inklinujeme k té bojovnosti, poctivě naběhaným kilometrům, soudržnosti a důsledně dodržené taktice, díky čemuž umíme z podlahy vyskočit skoro ke stropu?

I to může být cesta, která jde v průběhu příštích let ještě zdokonalovat, a není na tom vůbec nic nízkého nebo slabého. Vůbec. Jen si umět říct kudy vlastně. Směr kilometry, nebo tiki-taka? Otázka pro předsedu Petra Fouska, ale hlavně spíš jím vybraného technického ředitele a pro trenéra Jaroslava Šilhavého.