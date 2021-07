Šilhavý o EURO: Český strop? Skoro přes. Souček bude kapitán

„Kluci zaslouží uznání. Dostává se jim ho nejen u nás, ale i v zahraničí. Měl jsem možnost mluvit s trenéry týmů, proti kterým jsme hráli, i s dalšími a získali jsme obrovský respekt v Evropě. Před mistrovstvím Evropy jsem říkal, že postup ze skupiny je náš první krok a cíl. Ten se nám podařil a nejen ten. Vůbec jsme se neztratili. Jsem na tým hrdý. Sportovně si myslím, že se vymáčkl ještě víc, než měl,“ řekl na tiskové konferenci v Praze Šilhavý.

Český celek postoupil z třetího místa z těžké skupiny, kde postupně porazil Skotsko 2:0, remizoval s Chorvatskem 1:1 a prohrál s Anglií 0:1. V osmifinále poté nečekaně zvítězil nad Nizozemskem 2:0 a v sobotním čtvrtfinále podlehl Dánsku 1:2. Před turnajem přitom reprezentanti patřili k outsiderům.

„Jestli to byl strop? Já bych řekl, že skoro přes. Myslím, že kluci jeli i nad své možnosti. Chtěli udělat ten výsledek. Abychom toho dosáhli, musí to být vše do mrtě. Tým se musí vydat, musí se vše sejít. Aniž bych to chtěl shazovat, soupeři taky měli šance. Kdyby se Skotsko nebo Holandsko dostaly do vedení, mohlo to být jinak,“ uvedl Šilhavý.

Nečekal, že po Euru ve 30 letech ukončí reprezentační kariéru kapitán Darida. „Překvapilo nás to hodně. Myslím, že Vláďa má každému mužstvu co dát. Mrzí nás to hodně, ale museli jsme respektovat jeho rozhodnutí, důvody byly rodinné. Říkali jsme mu, že dveře má pořád otevřené. Kdyby se něco stalo, telefon na nás má. Ale byl tak rozhodnutý. Za sebe říkám, že je to škoda. Jako kapitán plnil svou roli na hřišti i mimo hřiště velice dobře a skvěle se s ním komunikovalo. Bude nám chybět,“ řekl Šilhavý.