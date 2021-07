Šilhavý pro Sport o EURO: Za Bořilem si stojím! Co by prospělo Hložkovi?  

Je to velké téma uprostřed českého fotbalu. V tuhle chvíli je reprezentace tým, který umí dosáhnout, nebo i probourat pracovitostí a poctivostí vlastní strop. A dostat se s tím mezi osm nejlepších Evropy. Makat tedy na tom, nebo do budoucna rozvíjet i technické nedostatky? „Je otázka, jestli už jsme úplně nahoře a z mužstva nepůjde nic víc, nebo z něho ještě něco vymáčkneme,“ ptá se rétoricky kouč Jaroslav Šilhavý.

Což by pro vás měla být motivace do dalšího reprezentačního cyklu, ne?

„Jasně, nechtěl jsem říct, že zavíráme krám, nebo něco podobného. Naší budoucností jsou mladí hráči, ale musíme je nejdřív někde ohrát, aby potom mohli konkurovat špičce. V roce 2004 byl skoro celý kádr ve velkých týmech, v podstatě v takových, proti kterým pak nastupovali i za reprezentaci. Teď máme takové hráče dva, tři a je to znát. Potřebovali bychom víc hráčů ve vyspělých ligách, pak bychom mohli pomýšlet na to, že se můžeme posunout dál. Jsme malá fotbalová země, ale věřím tomu, že můžeme ještě poskočit.“

Konkrétně dál, než se to povedlo třeba teď na EURO?

„Jeli jsme nad plán. Jsme u týmu tři roky a myslím, že jsme ho posouvali pořád nahoru. Teď s námi byli mladší hráči jako Adam Hložek, Michal Sadílek, David Zima, získali zkušenosti, Hložan dostal prostor, tihle by to mohli zúročovat v příštím období, vrátí se nám Lukáš Provod, chyběl nám Ondra Kúdela, který je sice starší, ale má evropské parametry… Věřím, že vyletí ještě někdo další.“

Vesměs jde o defenzivní hráče v případě Sadílka, Zimy, Kúdely. Co ofenziva?

„Je to o dovednostech, o časté konfrontaci se špičkou. Čím víc toho budou ti kluci hrát, tím líp pro ně. U nás je to třeba Liga národů, kde můžou dostat prostor.“