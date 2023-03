Líbivá gesta a pak harakiri. Ať Tvrdík myslí při kultivaci fotbalu i na sebe

Blíží se den velkého zápasu Slavie a Viktorie Plzeň, do hlavní role se v něm ale obsadil předseda „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík, jehož týdenní činy vzaly divokou křivku. Začalo to bohulibou snahou dopřát fanouškům na stadionu větší komfort, následovalo přání, aby utkání a český fotbal obecně měl vysoké parametry, a končilo skandálním tweetem, jímž si po vzoru poražených japonských admirálů zapíchl meč do vlastního břicha. Až na to, že nechtěně. Sám si totiž rozboural koncept, dle něhož chtěl dělat vše pro zvýšení zdejší kultury.