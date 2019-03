Hazardér Nita stoupl za hranu. Trest se musel dostavit | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53. Komličenko, 81. Matějovský Hosté: 73. Kanga Sestavy Domácí: Šeda – Hubínek, Hájek, Jugas, Túlio – Takács, Tatajev – Bucha (85. Mareš), Matějovský (C) (90+4. Mašek), Fulnek – Komličenko (89. Jakub Klíma). Hosté: Nita – Zahustel, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – Sáček, M. Frýdek (C), M. Hašek, Kanga (88. Civić), Moberg Karlsson (56. Hložek) – Tetteh (76. Drchal). Náhradníci Domácí: Stejskal, Mašek, Mareš, Provazník, Klíma, Paixao da Silva, Křapka Hosté: Heča, Civić, Radaković, Chipciu, Plavšić, Hložek, Drchal Karty Domácí: Túlio, Matějovský, Bucha, Komličenko, Takács, Hájek, Šeda Hosté: M. Frýdek Rozhodčí Martin Nenadál – Petr Caletka, Adam Horák Stadion Adidas Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 5000 diváků

Osudová chyba, která přišla ve špatný čas. Možná v ten nejhorší možný. Florin Nita se pustil do další riskantní rozehrávky, balon však odkopl přímo na kopačku soupeře a Mladá Boleslav udeřila. V samotném závěru duelu, v momentě, kdy se naopak Letenští měli po vyrovnání hotovit k tažení za ziskem všech bodů.

Bylo by příliš laciné rumunského reprezentanta po jednom kiksu „odstřelit“. Na druhou stranu je třeba otevřeně říct, že mu zkušený brankář jde celé jaro naproti. Co si totiž mezi třemi tyčemi dovolí, to kolikrát až udiví. Útočníkům nasazuje kličky, při rozehrávce nohou se snaží mířit i do těch nejtěsnějších oken.

Jestliže hra na maximální riziko Nitovi v předešlých jarních duelech prošla bez trestu, tentokrát dostal řádně za uši. Jednatřicetiletý matador musí zpytovat svědomí, danou situaci měl totiž řešit úplně jinak. Sparta by pak pravděpodobně neprohrála. A kdo ví, možná by duel strhla na svou stranu.

Ano, je sympatické, že se Rumun snaží v každém momentě hledat fotbalové řešení, někdy je ale v jednoduchosti a jistotě síla. Nita to po sobotě dobře ví. A měl by to mít na paměti.