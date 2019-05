Jílek ve Spartě? Startovní čára v hávu naděje. Snadný úkol ho ale nečeká | iSport.cz

Tím hlavním musí být pochopitelně osoba sportovního ředitele. Tomáš Rosický během úvodního půl roku ve funkci stihl detailně navnímat, co klub potřebuje udělat, aby se vrátil na úplnou ligovou špičku. A svým konáním se snaží přicházejícímu trenérovi zajistit ten nejlepší možný servis.

I proto už Sparta získala dvě posily na nejklíčovější posty v sestavě, na dalších hráčích intenzivně pracuje. Rosický si dobře uvědomuje, jak důležité je, aby Jílkovi postavil kádr ještě před startem letní přípravy. Pokud by se všechno opravdu povedlo, bylo by to pro trenéra do začátku obrovské plus. Letenští mají z minulých let zkušenosti s tím, že přivádět hráče už v rozběhnuté sezoně rozhodně není žádný komfort.

Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že jsou oba klíčoví muži sportovního úseku pražského klubu naladěni na stejnou notu. O fotbale smýšlejí obdobně, jejich filozofie jede po jedné linii. To dává Jílkovi klid a prostor na práci, který jeho předchůdci povětšinou neměli. I kdyby na cestě vzhůru došlo k zakopnutí, Rosický trenéra podrží a pokusí se mu pomoci zpátky na nohy.

Někdejší vynikající záložník si v klubové struktuře vybudoval tak silnou pozici, že dokáže Jílka do velké míry ochránit. Tím spíš, když je o jeho vizi přesvědčený. Navíc strávil velkou část kariéry v Arsenalu, tedy klubu, který při prvotním problému rozhodně neseká trenérské hlavy.

Na Jílkovi bude, aby během měsíční letní přípravy vtiskl týmu jasnou tvář, aby vystavěl vstyčné body, o které se bude rudá jedenáctka na hřišti opírat. Hráčský materiál k ruce už nyní má, Sparta totiž rozhodně nedisponuje špatným mužstvem. Navíc je vysoký předpoklad, že ještě posílí.

Teď je třeba z těchto komponentů vytvořit fungující stroj. To je Jílkův úkol. Pokud se mu to povede, výsledky se zákonitě dostaví. A nemusí to nutně znamenat, že Sparta bude od prvního soutěžního zápasu všechno válcovat. Rosický moc dobře ví, že takový proces nelze zvládnout mrknutím oka.

I tohle dodává Jílkovi klid a čistou hlavu.

