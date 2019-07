Kanga je skvělý, sám na všechno ale nestačí. Potřebuje pomoc | iSport.cz

Na Guélora Kangu může být tisíc a jeden různých názorů. Vyčítat mu lze leccos. Jeho teatrální gesta, někdy ne zrovna příkladnou kolegiálnost ke spoluhráčům, přihrané pády po soubojích. Zároveň ovšem nelze přehlédnout jeden fakt: Sparta je na něm závislá. A to extrémně. Duel v Českých Budějovicích to rozkryl v nejjasnějších barvách.

Přes nohy gabonského reprezentanta šla drtivá většina ofenzivních akcí. Pokud byli Letenští nebezpeční, měl v tom Kanga prsty. Když se naopak výjimečně do některého útočného manévru nezapojil, byl v předstihu odsouzen k záhubě. Ne náhodou Kanga zakončil duel s bilancí gólu a asistence, bez něj by se rudí pakovali ze Střeleckého ostrova s prázdnou. I africký středopolař, byť svými schopnostmi českou ligu výrazně převyšuje, ale nemůže sám stačit na všechno. Potřebuje pomoc. Té se mu ale na jihu Čech nedostalo. S trochou nadsázky lze říct, že co Kanga neudělal, to Sparta neměla.

Neúnavně si hledal volné prostory pro převzetí míče, točil těžiště hry, kolmými pasy vysílal dopředu oba křídelníky Srdjana Plavšiče s Adamem Hložkem. Samozřejmě, taky občas kazil, což je ale logické s ohledem na to, v jak neustálé byl permanenci.

Potíž byla v tom, že zůstal až příliš osamocen. S výjimkou Hložka se k němu nikdo výrazněji nepřidal. Nenašel se nikdo, kdo by na sebe vzal odpovědnost a Gabonci tak trochu ulevil. Při jakémkoli vhazování či rozehrávce přímého kopu byl Kanga první, kdo se dal do pohybu a říkal si o balon. Další hráči v rudém povětšinou čekali, co chlapík se devítkou vymyslí. Ten toho vymyslel spoustu, na víc než bod to ale stačit nemohlo.

Sparta při tom má ve svém středu hráče, kteří disponují schopnostmi, aby Kangovi pomohli. Martin Hašek, Michal Trávník či Ladislav Krejčí to v sobě mají, což ukázali třeba v souboji s Jabloncem. Tentokrát v tom ovšem Kangu nechali samotného.