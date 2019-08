Sparťanská skrytá identita. Jílek nezačal ideálně, ale dál má důvěru | iSport.cz

Jílek přicházel v létě do Generali Areny s jasnou vizí. Opakovaně o ní hovořil, kolikrát i do velkého detailu. Převedení do praxe ale zatím drhne. Prosil o čas a trpělivost, zároveň však věřil, že během krátké letní pauzy dokáže alespoň v základních bodech naladit mužstvo na stejnou notu. Nyní, po odehraných sedmi soutěžních duelech, můžeme konstatovat, že se mu to stále úplně nepovedlo.

Ano, rudí působí živěji než v minulosti. Jejich hra se zrychlila, pro nezaujatého diváka určitě zatraktivnila. V utkáních Sparty padá hodně branek, nechybí zvraty, emoce, napětí. Tým působí dojmem, že je pokaždé v zápase a sahá po úspěchu. Ten se ale zatím dostavil pouze třikrát. To je úspěšnost nižší než padesát procent.

Jílkovu družinu totiž sužují především dvě přetrvávající nemoci.