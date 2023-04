O titul hrají ti, kteří mají. Viktoria na „S“ momentálně nestačí

KOMENTÁŘ JANA VACKA | Je to tak, jak by to být mělo. Tedy souboj o titul těch opravdu nejlepších. A těmi jsou ve FORTUNA:LIZE aktuálně Slavia se Spartou. Viktoria za oběma rivaly výkonnostně zaostává. Naznačilo se to v březnu v Edenu a potvrdilo ve středu večer na Letné. Západočeši proti „S“ neuhráli ani bod. A rozhodně nepřesvědčili ani herně.