Stavební kámen titulu Sparty? Priske a Krejčí, ruka společná a nerozdílná

KOMENTÁŘ JANA VACKA | Není to o trenérovi, ale o lidech ve vedení. Takové hlasy zhusta zaznívaly v posledních letech pokaždé, když Sparta přistoupila k rošádě na nejexponovanější pozici v českém fotbale. Brian Priske ovšem tuhle teorii postavil na hlavu. Necelý rok mu stačil na to, aby letenský klub dovedl na úplný vrchol. Šel na to totiž jinak než jeho předchůdci. A měl k ruce velmi silného parťáka.