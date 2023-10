Jiříček dal gól, ale nadšení bych krotil. Když to řeknu blbě, aspoň si vydělá

KOMENTÁŘ JAROSLAVA ŠPAČKA | Od začátku sezony naskočili do NHL jen tři čeští beci, pak se přidal David Jiříček. Je to tragédie. Převládá ve mně obrovské zklamání. Z toho, kolik nás tam kdysi bývalo a že těm dnešním klukům nevěří. Na druhou stranu máme generaci, která přijde, a bude jich tam znovu zase hodně.

Za našich časů nás v NHL nastoupilo v jedné sezoně dohromady až devadesát. Je to úpadek, když sledujete, kolik bylo v týmech na kempu mladých kluků a všechny poslali dolů. Jenže někteří na to ani nemají, aby hráli. A ani ti, co jsou nahoře, kolikrát nezastávají klíčové role. Ať vezmu Honzu Ruttu nebo Radima Šimka, taky nastupoval ve třetí obraně. Radko Gudas svou roli má, chodí na oslabení.

Ani Filip Hronek nebyl ten, na kom by všechno stálo. V Detroitu dali přednost Seiderovi a ve Vancouveru je největší hvězdou Quinn Hughes. David Jiříček byl v Columbusu poslední