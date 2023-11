V Edmontonu si berou prohry osobně. McDavid není v pohodě, přijde trejd

KOMENTÁŘ JAROSLAVA ŠPAČKA | Už je viděli jako vítěze Stanley Cupu. Jenže Edmonton Oilers nezačali sezonu dobře, dvě největší hvězdy je netáhnou a jiní to nedokážou. Draisaitl se snaží, jenže v posledních jedenácti zápasech dal tři góly, McDavid se střelecky prosadil po osmi utkáních. Kolují řeči, jestli není zraněný. Chtěl stihnout Heritage Classic, ale tam taky nepředvedl nic úžasného.

Určitě je znát, když McDavid nesbírá v průměru dva body na zápas jako dřív. Oilers chybějí hlavně góly, což je obrovský problém. Vždycky jich stříleli hodně. Obranu třeba neměli tak dobrou, ale nasypali pět, šest gólů a bodovali. Teď jich dávali málo, brankáři je nepodrželi, takže ani nevyhrávali. Vítězství v Seattlu a nad Islanders byla teprve třetí a čtvrté v sezoně.

Poslední dva, tři roky si Oilers vedli dobře. Momentálně jim to nejde a na hráče je obrovský tlak v médiích, což ti kluci nemusí vždycky unést. Tím spíš, že je pasovali na jedny z favoritů. Na druhou stranu do opor nešijí tak tvrdě, nechávají je být, protože věří, že se to zlomí a otočí.

McDavid asi není v pohodě, snaží se, chce to strhnout, jenže