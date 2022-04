Ligový vrchol? Fotbal bez radosti, jen pragmatismus. Ostuda i na tribunách

Kolovrátek se točí dál. Ve fotbalové lize se koná zápas nejlepších. Místo podívané je z něj ukázka průměrnosti, nenápaditosti, opatrnosti. Navíc „podpořená“ nechutným chováním fanoušků - a to obou mančaftů. Nedělní plichta 1:1 mezi Plzní a Slavií do tohoto rámce zapadla.

Dva zasvěcení muži promluvili na ožehavé téma. Proč vlastně česká liga uhání směrem k MMA, místo toho, aby se v ní, jak velí evropské zvyklosti, rozvíjeli hráči s pravým fotbalovým umem?

„Je důležité se o tom bavit, aby se mančafty snažily víc hrát. České Budějovice, když přijedou k nám na Slavii, tak chtějí působit fotbalově, to je potřeba. Pomohlo by to rozvoji fotbalu, aby byla liga koukatelná,“ pronesl Lukáš Provod, záložník Slavie.

To Michal Bílek, kouč Plzně, na to šel jinak. Na dotaz, zda jeho celek nehrál v prvním poločase příliš pragmaticky, odvětil: „Neřekl bych, že šlo o pasivitu. Vy tomu říkáte pasivita, já tomu říkám zodpovědná defenziva.“

Rozdílný přístup je zřejmý.

Nastavení, v němž šli do střetu Plzeňští, bylo vskutku na pováženou. Šlo vlastně proti podstatě sportu.

Ač seděli na první figuře tabulky, chtěli „jen“ neprohrát. Konečnou remízu 1:1 také proto slavili, bod jim stačil. Pokud by na startu druhé půle neinkasovali, vydrželi by v hluboké defenzivě celý zápas, to si pište. Takhle se museli pokusit změnit hru, jít více dopředu. Přesto bylo procento držení míče propastně rozdílné: po první půli 81:19 pro Slavii, na konci 73:27.

Bohužel, i na přístupu Slavie se však projevila studená kalkulace. Když Pražané ve druhé půli urvali vedení, stáhli se. Zbytečně ustoupili od hry, díky níž by mohli soupeře dorazit. V hlavách úřadujících mistrů vyhrála opatrná varianta, myšlenka na to, že ubrání skok na první místo. Nestalo se. Přitom mají k dispozici jednoznačně nejsilnější kádr ligy…

I to je však důkazem nastavení české ligy. Bezpečnost je prvním přikázáním, proto se hraje (ve většině zápasů) fotbal bez nápadu.

To však má jasné - a spočítatelné - důsledky. Tím nejklíčovějším je návštěvnost. Víkend budiž důkazem. Ano, na Spartu a do Plzně dorazily (skoro) davy. Ale další zápasy? V Liberci se ukázalo patnáct stovek, v Českých Budějovicích třináct, v Karviné pár lidí nad dvě tisícovky. V Mladé Boleslavi, kde byl sice hostitelem Hradec Králové, ale hrál se skutečnými domácími, šlo o naprosto tristní číslo: 836.

Není divu. O čistě fotbalových důvodech už šla řeč. Je tu však ještě jeden, který rovněž zdokumentoval nedělní šlágr. Oba tábory „fanoušků“ totiž rozjely dost nepěkné představení. Podporovat svůj tým? To se moc nenosilo. Zato nadávky létaly z jedné strany arény na druhou, a to včetně pokřiku „Jude Slavie“, nechutného antisemitského hesla.

Spojení těchto dvou veličin, fotbalového přístupu i prostředí, je neudržitelné. Změnit se musí obojí.