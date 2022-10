Horejš může Jablonec rozparádit. Pelta by vyhazovem popřel sám sebe

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Logicky, mluví se o tom. Dvakrát to nebylo jen šumění, náznaky, spíše blízká volba. Poprvé po nedobrém startu do sezony ve fotbalové lize, podruhé po zpropadeném výbuchu v domácím poháru s druholigovým sokem. Konec Davida Horejše v Jablonci byl blízko.

Přesto Jihočech dál zůstává trenérem Severočechů, což se však může už během pár desítek hodin změnit.

Důvod, proč je koučova pozice zle otřesená, je prostý, klasický. Jablonec čtyři kola nevyhrál, jak už bylo řečeno vypadl z poháru. Stejně jako v minulém ročníku zapadl do skupiny o záchranu, i když se to - stejně jako v minulém ročníku - nečekalo.

Rozhodně však lze rozklíčovat faktory, proč by měl Horejš u zelenobílého mančaftu zůstat.

Na ten první upozornilo i poslední derby s Libercem. Jablonečtí rozhodně nehrají tužku, proti Slovanu byli na šance lepší. Jenže mají problém s koncovkou, zasekl se totiž Jan Chramosta, mág týdnů minulých. Vzadu to při druhé inkasované brance rovněž nebylo ideální. Horejšovi rozhodně schází zranění Jakub Martinec, Tomáš Hübschman, Tomáš Malínský.

SESTŘIH: Liberec - Jablonec 2:0. Podještědské derby rozhodli Van Buren s Rabušicem Video se připravuje ...

Z toho plynou čtyři zápasy (i s pohárem) bez vstřelené branky. Na druhou stranu nikdo ze soupeřů, s výjimkou Plzně, Horejšovce nepřehrál.

Další jsou praktické. Podzimní část je letos kvůli mistrovství světa v Kataru blesková. Končí se už v půlce listopadu, do závěru zbývají tři kola (České Budějovice, Olomouc i Mladá Boleslav jsou ke všemu „hratelní“ protivníci), po nichž přijde dva a půl měsíce trvající pauza. Bylo by rozhodně jednodušší, ne tak hektické, hledat nového šéfa lavičky i kabiny během tohoto volna.

Notabene, když není trh s volnými jmény zrovna našpikovaný X možnostmi. Je tu například Jiří Krejčí, který skončil po devíti letech u fotbalistů Pardubic, kde vyšlápl tuze hlubokou stopu. Na seznamu může být také Luděk Klusáček, od vyhazovu z Bohemians je bez práce. Tady je však situace složitější, trenér měl s Peltou rozepři. V srpnu minulého roku na něj vytáhl, že byl o přestávce duelu Jablonce s Bohemkou v kabině rozhodčích. Jablonec, prý ne Pelta, pak dostal od disciplinárky pokutu sto tisíc.

Pelta je velký hráč, mohl by si tudíž myslet na Ivana Haška či Vítězslava Lavičku, Václava Kotala, jenž pracuje na reinkarnaci žižkovské Viktorky. V jejich případě by se však dalo angažmá těžko řešit v řádu hodin. Tudíž je tu další argument pro Horejšovo setrvání.

Dalším jsou Peltovy zvyklosti. Ač je pán klubu od rány, trenéry nemění úplně nejradši. Petr Rada tady vydržel před Horejšem déle než čtyři roky. Dlouhé období (téměř pět sezon) zažil na severu i František Komňacký, Vlastimil Palička více než dvě, Jaroslav Šilhavý necelé dvě. Další pánové ve funkci od roku 2000 strávili u týmu plus minus sezonu. Horejš má na kontě v lize zatím jen třináct duelů.

Klíčová by však měla být pro Peltu vzpomínka na jarně letní rozhodování. Na konci minulé sezony se rozloučil s praktikem Radou, který přesně zapadal do jeho myšlenkového nastavení: „Je mi úplně jedno, co se děje přes týden, ale v neděli chci tři body.“

Protřelý kouč se už v Jablonci přetáhl, změna byla nutná.

A Pelta ji vzal jako možnost udělat revoluci. Proto angažoval Horejše. Mladý kouč je známý příklonem k datové analýze, hojnému využívání videa, práce s detailem - tedy takzvanou moderní cestou. Hráči najednou nejedou z podstaty (nic proti Radovi, jeho výsledky byly na severu extrémně špičkové), ale cesta je mnohem propracovanější. „Je to něco jiného,“ uznal sám Pelta.

Dron létající nad tréninkovým hřištěm, jež je pro zpochybňovače nových časů jakýmsi symbolem a klíčem pro výsměch, je, vězte, jen maličkostí. A také nezbytností, vždyť ve velkých klubech - a to i českých - je využíván už v mládeži.

Každopádně by Pelta Horejšovým vyhazovem popřel, že chtěl klub rozmáchnout, dostat ho na vyšší úroveň. Horejš už v Českých Budějovicích ukázal, že umí tým vytunit, zvýšit jeho úroveň. Musí však dostat čas.