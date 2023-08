Priske taktik zaválel. Mejdr jako důkaz, nejen protože nastoupil v základu

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Bez jeho příspěvku by Sparta nemohla myslet na úspěch. Ve 3. předkole Ligy mistrů potkala soka, který je technicky, pohybově, zkušenostmi dál, o tom není pochyb. Přesto Letenští mohou po prvním duelu na stadionu FC Kodaň, kde urvali velmi přívětivou remízu 0:0, myslet na postup do poslední fáze boje o nejatraktivnější soutěž. Řeč je o dánském kouči Pražanů Brianu Priskem, který proti krajanům vyrukoval s úspěšnou taktikou.

Jasně, zaválel gólman Peter Vindahl, zásadní příspěvek však dodal trenér Brian Priske společně se svým týmem rádců. Takticky byla Sparta na výši, proto lze vypíchnout pár kladných bodů.

Nejviditelnější důkaz bylo zapsání Jana Mejdra na list základní jedenáctky. Nešlo však o překvapivý tah, Priske bojovníka ve velkých zápasech využívá poměrně pravidelně.

Druhá volba na post pravého wingbeka Tomáš Wiesner sice o víkendu zaválel proti Pardubicím, je rozhodně ofenzivně laděnější, kreativnější. Na druhou stranu Mejdr ho předčí v aspektu důrazu, spolehlivosti, pečlivosti v defenzivě. Přesně to Priske potřeboval, proto upřednostnil svalovce před šikulou.

Další posun, ne tak viditelný se opět týkal Mejdra. V první půli byli Dánové aktivnější přes jeho levou stranu, bylo třeba zareagovat. Proto v některých fázích měnila Sparta rozestavení. Klasicky hraje v defenzivě vlastně 5 - 2 - 3, čímž před pravým bekem vzniká prostor. Nyní využívala 4 - 4 - 2. Mejdr sestoupil na pravého obránce, Jaroslav Zelený naopak na levé straně vystoupil výš. Před Mejdra se poté (výrazněji, než je obvyklé) stáhl Veljko Birmančevič, ucpal prostor a Sparta tak lépe reagovala na kodaňské trojice v záloze i útoku.

Vyplatilo se, což dokumentuje zejména rozpoložení střídajícího Eliase Achouriho, který dotáhl k zakončení vlastně jen jednu povedenou akci za více než půl hodiny. Při jeho kvalitách to je slušná vizitka defenzivy.

Třetí detail měl eliminovat soupeřovo napadání a převahu ve středu pole, kde měli domácí tři muže proti dvěma - Kaanu Kairinenovi a Lukáši Sadílkovi. Při rozehrávce se však duo rozrůstalo o Filipa Panáka, který se vysunul z pozice stopera. Elegán nemá nejmenší potíž s přebíráním míče plus následnou rozehrávkou do komfortnějšího prostoru. I to Spartě vyšlo, Kodaň nemohla z presinku těžit jako v jiných zápasech.

Priskemu vyšly i další záležitosti, Kodani kupříkladu nevoní ani základní rozestavení 4 - 4 - 3. Dánský kouč je však zatím pouze v polovině mise. Zabrat musí i další úterý.