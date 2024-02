Ligový FÍKend: smutný Koubek, strach o Huga a svobodu pro Birmu. Jukl ven!

Ještě jedna karta zaujala. Veljko Birmančevič ji schytal za svlečení dresu po druhé trefě Sparty. Ano, podle pravidel je vše v pořádku, ale pojďme rozjet kampaň za zrušení tohoto trestu. Vždyť oslava gólu, emoce, to vše dělá ze zápasů ještě větší show.

No, Ladislav Szikszay se pěkně rozjel. Ostatně tím potvrdil své postavení muže, který rozdává nejvíc karet. Na kontě jich má v sezoně pětaosmdesát, druhý Dalibor Černý o šestnáct méně.

Patnáct žlutých karet, to je síla. „Dostali ji snad všichni,“ divil se po zápase na Slovácku Brian Priske, kouč Sparty. On osobně za protesty proti kartě pro Petera Vindahla. Brankář byl napomínán za zdržování ve chvíli, kdy jeho mužstvo střídalo. Toť tedy nezvyklá situace, vlastně nelogická.

Jukl ven!

V Hradci si libovali, jak se fotbal vyšvihne. Nová aréna, za sebou dvě slušné sezony. Realita je sakra jiná. Mužstvo je dvanácté, rozhodně neutíká od barážových míst. Posily žádné, výhled nedobrý. Vždyť nyní čekají mančaft duely v Jablonci, doma s Pardubicemi a na Spartě. Nic moc trojboj.

Po nějaké době proto zněl arénou při zápase s Mladou Boleslaví pokřik: Jukl ven! Vzkaz směrem k šéfovi klubu Richardu Juklovi býval v Malšovicích koloritem, ale v poslední době utichl. Možná i proto jej prý boss nesl velice těžce.

Spíš by však měl mít starost s hřištěm na novém stadionu. Trávník je v totálním rozpadu, je potřeba jej vyměnit. V Hradci se na to chystají, ale - pozor - prý obnoví jen část plochy. To rozhodně nevypadá jako nejlepší nápad.