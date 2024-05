Boj o titul: na chybu není čas. Růst kvality obrů rozděluje ligu

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Rozdíl jest markantní. Skok, jaký předvedly oproti minulé sezoně dva nejmocnější, bije do očí. Sparta je v tuto chvíli jen dva body od numera, které jí zajistilo mistrovský titul. V základní části nabrala o osm punktů více něž v minulém ročníku. Slavia vylétla o šest, to je také slušný posun. Přesto je druhá.

„Chtěli jsme si zajistit první příčku pro play off a myslím, že hráči si to skvělými výkony v průběhu ročníku zasloužili i proto, že jsme získali opravdu spoustu bodů,“ pronesl po posledním zápasu základní části v Olomouci (a také po jasné výhře) Brian Priske, trenér zatím dominující Sparty. Rovněž Jindřich Trpišovský se zamyslel nad tím, jak vysoko zisky vylétly.

Posun navíc dokumentuje ještě jedna statistika. Sparta i Slavia prohrály ve třiceti kolech pouze dvakrát, což je obdivuhodné.

Případy velkých S se však liší. Slavia si drží posledních šest let plus minus stejný standard. Dvaasedmdesát bodů je vlastně průměr, co získala. V sezoně 2020/21, která byla zvláštní tím, že ji kvůli covidu hrálo osmnáct mančaftů, čímž odpadla nadstavba, měla po třiceti kolech dokonce o šest bodů více. Propad přišel jen před rokem na číslo šedesát šest.

Sparta je na tom úplně jinak. Šestasedmdesát je její rekord v uvedené době. Ten negativní je až bizarně nízko: v ročníku 2019/20 zapsala ve třiceti duelech jen padesát bodů. To fakt nestačilo.

Právě Letenští stojí za změnou poměrů. Doba temna skončila, zesílili. Slavia musí reagovat, stále šlapat naplno. Oba kluby posouvají sumy, které utrácejí za hráče, rostou nejen herně, ale i marketingově. Slávisté možná mají dojem, že padají dolů, ale spíše jde o pocit, který tvoří rozmach arcisoupeře.

Navíc se růstem kvality obrů liga rozděluje. Vždyť nyní ztrácí třetí Plzeň deset na Slavii a dokonce čtrnáct na Spartu. Přitom oba soky udolala, Slavii dokonce dvakrát! Její užší kádr však dovolil ztráty na jiných adresách, což se „eskám“ nestává. Sparta padla vedle Viktorie jen s Mladou Boleslaví.

Jasně tak vyplývá, že chyby se při boji o titul odpouštějí ještě méně než v minulé sezoně. V nadstavbě bude trend pokračovat.