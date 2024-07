Jak je důležité míti Wiesnera. Klubista do Sparty patří, zvládá i tlak fanoušků

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA PŘÍMO Z DUBLINU | Tu nesmyslně zahodí soupeře a tak tak unikne červené kartě, jako minulý podzim proti Zlínu, kdy na Letné (té pražské) strčil mimo hru do soka Lukáše Bartošáka. Jindy vykluše při bránění. Příklad? V prvním kole nové sezony, kdy sledoval pardubického veterána Jana Kalabišku, jak vyrazil za prvním góle v zápase.

Jenže za čtyři dny je mužem zápasu, byť znovu v defenzivě předvede jeden slušný nedoraz. Takový je Tomáš Wiesner, hlavní zbraň Sparty v prvním utkání 2. předkola Ligy mistrů na Tallaght Stadium, v domově hrdých Shamrock Rovers.

Český mistr poměrně v klidu překonal toho irského, do odvety jde s výsledkem 2:0 a klidným náskokem. Pravý wingbek k tomu přispěl drzým a velmi dobrým výkonem, který oštemploval druhým gólem, svým prvním v evropských pohárech. Trefil se při čtyřiadvacátém startu.

Také toto nikterak nízké číslo ukazuje, jak je stabilním článkem letenského kádru. Navzdory mnohým protivenstvím, konkurenci či nevoli (i vlastních) fanoušků.

Proč ho vlastně sportovní ředitel Tomáš Rosický i všichni trenéři dál a dál drží - a samozřejmě vidí - v úzké rotaci?

První dojem: Sparta si šla za postupem. Zaujaly posily, Wiesner mužem zápasu Video se připravuje ...

Jasně, všichni souhlasí, že jedničkou na postu pravého wingbeka je divoký Ekvádorec Angelo Preciado. To je klasa, evropská úroveň. Proto ho Sparta přivedla za více než 50 milionů korun a dala mu luxusní podmínky - i co se týče životního servisu.

Jenže Sparta už se posunula do stavu, kdy potřebuje luxusní „náhradníky“. Na levé straně je jedničkou Matěj Ryneš, pořád ještě prospekt. Za ním je nyní Imanol García, to je přece posun v kvalitě.

Na pravé straně je to podobné, Wiesner je přes všechny nedostatky spolehlivý „backup“, tedy borec, kterého vytasíte, když je jednička zrovna mimo.

Má kvalitu, o tom nepochybujte. Je rychlý, ostrý, jeho klička, již perfektně dokáže načasovat na vyrážejícího soupeře, píše. „Pro mě je to hráč do zahraničí - má rychlost, výbušnost, dovednosti,“ je si jistý Tomáš Sivok, Rosického nejbližší spolupracovník, jehož funkce je nazvaná manažer A týmu. „Jenže to tolik nedává v hlavě. Nad vším hrozně přemýšlí, brzdí ho tlak, který je na něj velký. Někdy moc vymýšlí, pak mu říkám: Hraj jednoduše,“ doplní.

Trefa, Wiesner je někdy přemotivovaný (viz jeho výstřelky), na druhou stranu velmi slušně - aspoň navenek - zvládá tlak fanoušků, i když rozhodně není jejich oblíbencem. Do toho přidejme jeho profesionální přístup, využívá moderní věci na regeneraci. I to ukazuje, jak moc si v sedmadvaceti letech váží štace ve Spartě.

Není divu, že ho Sparta drží v kádru. Je odchovanec, klubista. Nestojí „bambilion“. Proč vyhodit peníze za borce, který by byl na jeho úrovni? Nesmysl. Wiesner do mistrovského mančaftu patří.