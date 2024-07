ZNÁMKY Sparty: vyspělé debuty, muž zápasu Wiesner. Krasniqi nebyl vidět

Sparta má za sebou úspěšný vstup do boje o Ligu mistrů. V úvodním utkání 2. předkola milionářské soutěže vyhrála na hřišti irského Shamrocku 2:0, když se o branky postarali Veljko Birmančevič a Tomáš Wiesner. Do odvety na Letné si tak pražský celek veze pohodlný náskok. Jak si sparťanští fotbalisté vedli ve druhém soutěžním utkání nové sezony? Projděte si v tradičním známkování, jak výkony hráčů ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší). Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.