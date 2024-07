Kobylík: Sparta je nachystaná a v pohodě. Až půjde o vše, budou hrát jiní

I v kombinované sestavě s dvěma čerstvými posilami si Sparta pochutnala na irské kávě. Shamrock Rovers ve vycházkovém tempu svalila 2:0 a připravila si dokonalou pozici před odvetou v Praze. Postup do třetího předkola Ligy mistrů se po devadesátiminutovce v Dublinu bere za samozřejmost. „V kombinované sestavě, která si na sebe zvykala, dokázala utkání pohodlně zvládnout. V odvetě, aniž by šlo o podcenění, může Friis zase rotovat, šetřit síly,“ vypichuje podstatu David Kobylík, expert deníku Sportu a webu iSport.cz.

Je o postupujícím rozhodnuto už po prvním utkání v Irsku?

„Jasně, že jo. Není o čem. Irové mi přišli jako mužstvo z prvního kola MOL Cupu, či klub z MSFL, potažmo ČFL. Prostě tým, který se snaží, chce si vysloužit zázrak, ale kvalita soupeře je jinde. Pro Spartu jde o pohodový postup, navíc se v utkání ani příliš nepřetrhla.“

Začátek sezony je pro velké české kluby vždy složitý a úspěšnost v kvalifikacích evropských pohárů do značné míry utváří atmosféru. Dodá Spartě vítězství v Dublinu klid do dalších dnů a týdnů?

„Klid získá zejména proto, že Lars Friis šel do sestavy, která spolu mockrát hrát nebude. Bylo to kombinované, nesehrané. Myslím si, že spousta hráčů z úterní základní sestavy nebude patřit do obvyklé ideální jedenáctky. Až půjde o všechno, budou na hřišti jiní. V zápase bylo hodně zkoušení, automatismy úplně nefungovaly. Proto je vítězství 2:0 pro Spartu strašně cenné.