Spartakus, jedna z mála nadějí. Cobbaut jako vzpruha pro letenské tribuny

Po nedělním duelu v Mladé Boleslavi (2:2) se zeptejte Tomáše Ladry, co si myslí o sparťanském obránci, který nastupuje s číslem 33. Nic přívětivého neuslyšíte.

Trenér Lars Friis o něm pronesl něco ve smyslu: „Je to obránce s velkým O.“ Elias Cobbaut zaujal. Ve třech polohách.

Výrazně naskočil proti Brestu v Lize mistrů. Přes prohru nepodal zlý výkon, jenže předvedl také dvě ojedinělé minely v rozehrávce. Druhá byla společně s chybou brankáře Petera Vindahla fatální. Jenže už tady jste si všimli, že tenhle chlapík má energii, jde do všeho naplno, rozhodně necouvá.

A to je přesně vlastnost, která současné Spartě v X momentech schází. Na Letné drží výborné fotbalisty, techniky, milovníky kombinace, jenže dělníci vymírají. Těžko na rudý tým nyní napasujete baníkovské heslo „Jdeme rubat“. Na východě Čech se těmhle umělcům říká krasohráči. Má to dvě konotace, kladnou i zápornou.

Ale zpět ke Cobbautovi. To máme tedy dvě tváře posily původem z Mechelenu, chybující i zachraňující. Malá vsuvka: Pamatujete si, když jeho skromný mateřský klub vyhrál na konci osmdesátých let Pohár vítězů pohárů? Vzadu stál gólman Michel Preud’homme, absolutní modla té doby. No, nic, to byla jen malá odbočka pro padesátníky, že…

Pro tehdejší generaci to byl rek, jenž stál proti velkým, vždyť ve finále porazil Ajax Amsterdam!

Cobbaut je prototyp bijce, který ale v Mladé Boleslavi ukázal další rozměr. Nejen při gólu se vrhal dopředu, uznejme, že jeho zasekávačka lepší levou nohou je velmi poutavá.

V tuhle chvíli sám nic neudělá s mizérií, jež dopadla na mistra, ale dává naději letenským tribunám. Pohříchu je aktuálně asi jediný.