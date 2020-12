Guľova trpělivost se Plzni vyplatila, Beauguel nastartoval smršť

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Teplic • Pavel Mazáč / Sport

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Teplic • Pavel Mazáč / Sport

Do utkání vlétl jako nažhavené monstrum, v úvodu uklízel do sítě krásné nabídky od rozjetých křídel Joela Kayamby a Adriela Ba-Louy. Jean-David Beauguel navázal na duel v Jablonci, kde ho trenér Adrian Guľa poprvé od konce září vyslal do základní sestavy. Na Plzeň se po dlouhé době krásně koukalo, všem v klubu po demolici Teplic (7:0) spadl kámen ze srdce. Adrian Guľa a jeho koncept je pro tuto chvíli na západě Čech zachráněn, Viktorii se trpělivost zatím vyplácí.