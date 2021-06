Limberského Last Dance. Plzeňský rošťák zaslouží poklonu i od Sparty

David Limberský končí profesionální kariéru. Strohá zpráva přišla novinářům během středy do mailu. Plzeňská ikona a jedna z nejvýraznějších postav českého fotbalu posledních deseti let skončila bez většího humbuku, který byl pro osmičku z Viktorie ve vrcholných létech přitom tolik typický. Za fotbalové počiny zaslouží uznání i od příznivců Sparty, kde zůstane nenáviděnou postavou. Loučí se nejlepší český levý obránce uplynulé dekády, to by jeho eskapády mimo trávník neměly zakrýt.