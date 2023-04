Malí, ale šikovní. Bílkovi naznačili, jak na Spartu využít Chorého

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Václav Pilař, Jan Sýkora, Adam Vlkanova. K nim Matěj Vydra. Tři střízlíci plus rychlý forvard se zkušenostmi z Premier League představují velkou ofenzivní sílu, která může zítra zle zatápět Spartě. Trojice západočeských „prcků“ do velké míry rozhodla duel proti Zlínu, Vydra střílel góly v minulých kolech. Na Letné půjde o jiný zápas, přesto by kvality zmíněných borců mohl trenér Michal Bílek využít.