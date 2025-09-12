Anglický debut Krejčího? V Newcastlu bude hořet tráva. Jistý start ale nemá
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí vyhlíží své první minuty v barvách Wolves. Aktuálně poslední tým Premier League zamíří do nehostinného St. James’ Parku. Vlčí smečka na půdě Magpies nezvítězila od svého návratu mezi anglickou elitu v roce 2018. V sobotu odpoledne to má šanci změnit.
Kdykoliv se usadím na tribuně v St. James’ Parku, mrazí mě. Tohle místo má zaslouženě pověst jedné z nejhlučnější fotbalových arén na světě. Když se domácí fans dostanou do varu, máte pocit, že pod hráči vzplane tráva.
Těžko si představit náročnější test psychické a fyzické odolnosti. Výjezd na severovýchod Anglie patří k těm nejméně oblíbeným i v případě Vlků z Wolverhamptonu. Ti se po návratu do Premier League ze stánku Magpies ještě nikdy nevrátili se třemi body. A události posledních dnů a týdnů zrovna dvakrát nenasvědčují faktu, že by to měli po třech kolech poslední Wolves změnit.
Jako reportér CANAL+ Sport jsem měl možnost strávit hodinu s Ladislavem Krejčím u mikrofonu v útrobách Molineux Stadium, čemuž předcházelo prakticky celé dopoledne v tréninkovém centru Wolverhamptonu. Můžu vám prozradit, že je připravený vyběhnout ke svým prvním ostrovním minutám. Pevně věřím, že dostane důvěru trenéra. O osobní motivaci samozřejmě nemá český reprezentant nouzi, na scéně Premier League touží společně se svými spoluhráči urvat první body do tabulky.
„Vstoupili jsme do sezóny podobně jako minulý rok. Vlastně ne, je to ještě horší,” prohodil u kávy spolupracovník BBC, který dění ve Wolverhamptonu pokrývá déle, než jsem na světě. „Život bez Matheuse Cunhy a Rayana Aït-Nouriho si vybírá svou daň. Oba v létě odešli za obří sumy do velkoklubů z Manchesteru (Cunha k United, Aït-Nouri k City) a s nimi se vytratila i pořádná porce gólů a asistencí. A také té často skloňované aury,” dodává. Aby toho nebylo málo, tým v létě opustili například borci jako Nélson Semedo či Pablo Sarabia.
Také okolo útočníka Jørgena Stranda Larsena se přes léto točil velký příběh. Norský chasník přišel už v červenci na trvalý přestup z Celty Vigo (poté, co se osvědčil na hostování), a během pár týdnů se stal tak žádaným zbožím, že Wolverhampton musel odrážet útoky právě ze strany sobotního vyzyvatele. Newcastle se opakovaně pokusil ulovit Larsena, údajně nabídl více než dvojnásobek částky, za niž ho Wolves přivedli. Ale narazil, stejně jako v několika dalších případech.
Jenže právě Larsena, na němž ofenziva Vlků celkem zřetelně stojí, jsem na otevřené části čtvrtečního tréninku nezahlédl. Zjevně pro drobné zranění achilovky, které ho vyřadilo z posledních dnů. Vítor Pereira jeho start na páteční tiskové konferenci vyloučil.
Ale zpátky k Ladislavu Krejčímu. Jistotu startu v základní sestavě zatím nemá, jak mi sám přiznal, ve svém novém působišti se teprve rozkoukává. Přesto by se na plac mohl podívat, obraně Wolves by prospěl nový impuls. Defenziva Vlků je zatím tou nejděravější v celé lize, 8 inkasovaných gólů po třech ligových duelech opravdu není vizitka, kterou by se Pereirovi muži chtěli hlasitě chlubit.
Ani směrem dopředu to totiž zatím nevypadá kdovíjak slavně. Hráči Wolves vyslali vůbec nejvíc centrů do pokutového území ze všech týmů PL. Třeba právě Krejčí se svými 191 centimetry a důrazem může být při standardkách i po nábězích z druhé vlny velice platný. „Je pravda, že bych tu rád oprášil svůj ofenzivní instinkt. V Gironě jsem měl trochu jiné úkoly,” zamýšlí se nový člen vlčí smečky v exkluzivním rozhovoru, který vám na CANAL+ Sport nabídneme v rámci předzápasového studia MatchTime.
Naše studio začíná v 15:30. Budu u každého důležitého momentu a po závěrečném hvizdu zamířím ulovit první reakce.
Pěkný den ideálně ve společnosti Premier League vám přeje redakce CANAL+ Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|2
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|3
Arsenal
|3
|2
|0
|1
|6:1
|6
|4
Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|5
Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|5
Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7
Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8
Crystal Palace
|3
|1
|2
|0
|4:1
|5
|9
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|10
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|4:5
|4
|11
Brighton
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|12
Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|13
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|14
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|15
Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|16
West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17
Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|18
Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|19
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|20
Wolves
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup