První slova Krejčího ve Wolves: Splněný sen! Zúročím zkušenosti ze Sparty
Anglický Wolverhampton potvrdil přestup Ladislava Krejčího. Do klubu přichází na roční hostování, které se za rok změní v trvalý transfer a český stoper podepíše smlouvu do roku 2030. Okamžitě po oficiálním představení Wolves vydali na webu krátký rozhovor s prvním Čechem v historii klubu, kde se Krejčí představil novým fanouškům. „Je to splněný sen, trenér mě zaujal okamžitě. Pomůže mi zkušenost ze Sparty,“ říká.
O příchodu do Wolves
„Jsem velmi, velmi nadšený. Už první den pro mě byl vzrušující – vidět, jak pracují lidé v klubu, jak to tu celé funguje. Je to nádherné, úžasné. Nemůžu se dočkat, až to všechno začne. Poslední dny pro mě byly hodně hektické a náročné bylo také cestování. Ale věřím, že už se to uklidní, a budu mít víc času soustředit se na svůj nový klub.“
O námluvách s Wolves
„První rozhovory proběhly minulý týden. Udělaly na mě velký dojem a byly pro mě hodně zajímavé. Trenér popisoval, že měl radost už z minulé sezony a vysvětlil mi základy toho, co chce od týmu a také ode mě. Zaujal mě okamžitě a teď se těším, že ho poznám osobně a budu s ním pracovat a posouvat se. Zajímavé bylo i to, že jsme se potkali už během přípravy. Teď už se nemůžu dočkat, až všechny poznám na hřišti jako spoluhráče.“
O dalším kroku v kariéře
„Je to vzrušující – přicházím do největší ligy na světě, což je pro mě velký úspěch a splněný sen. Jsem moc vděčný za tuhle příležitost všem, kdo ve mě vložili důvěru. Doufám, že jim to vrátím. Věřím, že mi pomohou všechny zkušenosti z minulosti – ze Sparty, z Evropské ligy, z Ligy mistrů, z La Ligy. Posouvám se krok za krokem, snažím se nabrat si co nejvíc informací, co nejvíc věcí ze zápasů, od spoluhráčů i z minulosti. Věřím, že to všechno využiju a že se tady naučím ještě mnohem víc.“
O tom, že je prvním Čechem ve Wolves
„Je to pro mě obrovská čest. Premier League je nejlepší liga na světě a dostat se sem je pro mě obrovský úspěch. Naše země měla v minulosti několik velkých hráčů, kteří tu nastupovali, a pro mě je poctou být jedním z nich. Doufám a věřím, že tu nezůstanu jen jako ten, kdo si ligu zahrál, ale že také něco ukážu. Těším se na každý zápas, na každou výzvu.“
O své vůdčí roli
„Byl jsem kapitánem v minulém klubu a byl jsem v opravdu velmi blízkém kontaktu se všemi – se spoluhráči, trenérem, fanoušky, prostě se vším. Upřímně o tom teď nepřemýšlím, protože tyhle věci přicházejí samy od sebe. Teď se tedy budu soustředit na jiné věci.“
O formaci se třemi stopery
„Ve Spartě jsme hráli na tři obránce a vyhráli jsme dva tituly a kvalifikovali jsme se do Ligy mistrů, takže tuhle pozici mám naučenou. Mám ale zkušenosti i ze čtyřčlenné obrany – z reprezentace i z minulých klubů. Je to o taktice, ale taky o citu pro hru. Realizační tým nastaví principy a já jsem rád, že se můžu učit nové věci a nacházet nové cesty.“