Rozjíždí se hra miliardářů, Krejčí to bude mít těžké. Odebrání akreditací? Zastrašující
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Premier League je nejlepší soutěž na světě. Pro mě tedy určitě. A teď je v ní Ladislav Krejčí. Jsem šťastný, že rozšířil minikolonii českých hráčů. Podle mě na to má, časem se klidně může posunout do lepšího klubu. Tělesnou konstituci má dobrou, je tvrdý, nekompromisní, silný ve vzduchu, což v Anglii píše. Je vysokej, urostlej. Není to žádný střízlíček typu Rosického, který horší fyzické předpoklady doháněl geniálním myšlením.
Na Ostrově létají šílené cifry za přestupy. Zrovna sedím na gauči, přesto se mi z toho točí hlava. V letním přestupovém období vynaložil Liverpool šílených 500 milionů eur. To je brutální číslo. Nevím, zda se finanční spirála může točit ještě výš, ještě rychleji a bláznivěji, nebo je to konečná. Nejdražší posilou je útočník Isak za 150 milionů. Chápete to? Já tomu nerozumím. V NHL mají platové stropy, možná by se měly zavést i ve fotbale.
Já mám Anglii rád, v mnohém jde příkladem, hráči nesimulují, z téměř