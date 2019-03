Zkorumpovaný rozhodčí? Šéf Vítkovic po vyřazení s Třincem ustřelil | iSport.cz

Silná obvinění. A z pohledu celé série zcela mimo. Jistě, rozhodčí v zápasech pár chyb udělali. Konkrétně ve čtvrtém duelu v Ostravě přehlédli několik nepovolených zákroků na hráče Vítkovic, přísně je poslali do tří za otevřeného stavu 2:3. Že by ale hrubě ovlivnili průběh série? Ani náhodou. Třinec byl lepší, hokejovější, kvalitnější. Dál jde naprosto zaslouženě.

Rozumím tomu, že byl Pavlík vytočený. Věřil, že Vítkovice mají na víc. Třetím rokem do klubu pumpuje vlastní peníze, dostal tradiční značku z krize, dlouhodobě sanuje dluhy. Se svým týmem otočil pomalý sestup do extraligového suterénu a nasměroval klub zpátky mezi elitu. Věřil, že to může jít ještě výš a rychleji. Že to tak není, za to rozhodně nemohou rozhodčí.

Vítkovice s nejlepším brankářem v zádech Patrikem Bartošákem a solidně poskládaným týmem (i přes odchody klíčových beků Hrbase a Baranky) rozhodně mohly vydolovat víc než sedmé místo po dlouhodobé části a předkolo se Spartou. Proč se jim to nepovedlo?

1. Kvalita soupeře. Oceláři byli v sérii dominantní. Hráli výborný hokej, byli silní dopředu i dozadu, gólman Šimon Hrubec jistý. Soupeř byl jednoduše lepší. Bez diskuzí.

2. Proměňování šancí. Ostravané měli velké problémy se probít přes disciplinovaně hlídané střední pásmo, ale šance si zejména v domácích odvetách vypracovat dokázali. Jenže v nich pohořeli. Oceláři byli i v koncovce pohotovější, nebezpečnější. A hlavně, měli palebnou sílu rozloženou do všech formací. To byl největší problém Vítkovic, gólově fungovala jen Romanova řada a slušné záblesky měl Šimon Stránský. Účet první formace? Nula.

3. Přesilovky. Dlouhodobé téma Vítkovic. V sérii proti Třinci využily jedinou, v klíčových momentech si nedokázaly početní výhodou pomoct. Nejvíc to bylo vidět v postupovém duelu, který tak rozladil Aleše Pavlíka. Oceláři dostali čtyři možnosti hrát v početní výhodě (jednou proti třem) a dali tři góly. Vítkovice ze čtyř přesilovek nedaly gól žádný.

Proto nedokázaly sérii alespoň zdramatizovat a protáhnout. A končí 0:4.

