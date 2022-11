Pardubická dominance se čekala, nepřekvapí. Vítkovice ukazují posun

Gólman Roman Will v brance Pardubic • ČTK / Ožana Jaroslav

Pardubický gólman Roman Will inkasuje branku v bláznivém utkání s Vítkovicemi • ČTK / Ožana Jaroslav

Paráda! Tahle bitva měla opravdu všechno. Vítkovice s Pardubicemi v přímém střetu dohrávaného 21. kola Tipsport extraligy (4:5sn) ukázaly, jak silnými a kvalitními týmy aktuálně jsou. Od Pardubic se to čekalo, jejich suverenita nepřekvapí.

Výborní oba brankáři Roman Will a Dominik Frodl, špičkově poskládaná obrana, která má důraz, šikovnost i ofenzivní schopnosti. A elitní formace ve složení Robert Kousal – Tomáš Zohorna – Lukáš Radil? Tady jsou slova zbytečná, v lize tento útok nemá konkurenci. Do toho zkušení rutinéři Radim Rulík, Marek Zadina a Richard Král na střídačce. Ve zkratce - nadupaná mašina.

Vítkovice lídrovi v přímé bitvě čelily statečně. Ostravanům přitom stále chybí zraněný kanonýr Peter Mueller, k tomu i klíčový defenzivní obránce Mário Grman a kapitán Lukáš Krenželok. I tak se dokázali suverénům extraligy dostat pod kůži, zatlačit je až na hranu. A to i z nepříznivého skóre 2:4.

Trenéři Miloš Holaň s Radkem Philippem vedou tým správným směrem, v domovském prostředí dlouhodobě odvádí velmi dobrou práci. Jejich cílem je krok za krokem se posunovat, přibližovat elitě. To se jim daří.

Vítkovický tým má hloubku, nestojí na jedné formaci. Na dvou, třech hráčích. Proti Pardubicím se například dvakrát gólově prosadil defenzivní specialista Rastislav Dej. Do bitvy šel přitom se svými parťáky Petrem Kalusem a Tobiasem Lindbergem prioritně jako „osobka“ Zohornovy lajny. Nefungovalo to na sto procent? Trenéři lehce pozměnili systém hry i střídání a nakonec měli rivalové co dělat, aby oni ubránili Deje a spol. V 56. minutě měl Kalus za stavu 4:4 na hokejce vítěznou dorážku.

Ceněným zjištěním pro Vítkovice je i to, že vidět, a hlavně znát, jsou na ledě i mladší odchovanci klubu. Petr Fridrich, Vojtěch Lednický, Jan Bernovský nebo Josef Krejsa bojují o šanci, od trenérů ji dostávají. Pokud Vítkovice nepoleví a udrží nastavený trend i směr, budou ve finiši sezony hodně nepříjemné. Pro každého.

SESTŘIH: Vítkovice - Pardubice, 4:5sn. Bláznivý duel pro Dynamo. Vyhrálo 11. zápas v řadě Video se připravuje ...

