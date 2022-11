Dva góly za střídání? To jsem nezažil, usmíval se „čistič“ z Pardubic

Tomáš Dvořák je suverénně na špici Radegast indexu, který obecně oceňuje „černou práci“ hráčů. I v Ostravě nastoupil se zelenou helmou pro nejúdernějšího bojovníka uplynulého měsíce. Za 21 zápasů dohromady zablokoval 52 střel, rozdal 13 hitů a připsal si 16 plusových bodů. Kanadských bodů měl do té doby 8 (2+6). Proti Vítkovicím své střelecké konto během jediného střídání zdvojnásobil.

Kdy jste naposledy dal dva góly za střídání?

(zasměje se) „Tak to asi nikdy.“

Ani v mládeži se vám podobný kousek nepovedl?

„No, myslím, že ne. Tohle je první takový.“

Čemu explozi připisujete?

„Hlavní je, že se vyhrálo. Jsem rád, že mi tam dva góly padly, ale hlavně jsem rád za dva body. Udrželi jsme se na prvním místě, trochu jsme odskočili a jedeme dál. Musíme zapracovat na tom, aby se neopakovaly výpadky, jako jsme tady měli ve druhé třetině za stavu 4:2 pro nás.“

Počkejte, trochu jste utekl z otázky. Čemu tak vydařené střídání připisujete?

„Těžko říct. (usměje se) Před prvním gólem byla výborně vyhraná bule. Při druhém jsem našlápl, dostal puk do jízdy a trochu se štěstím to tam padlo. Vítkovice hodně hrají střední pásmo, vyměnili jsme si puk s Koštětem (Košťálkem) po manťáku a mně se to otevřelo. Nevím, čemu to připisovat, ale byly to hodně důležité góly.“

Vítkovice - Pardubice: Dvořák srovnal ihned po úspěšném vhazování, 1:1 Video se připravuje ...

Odpovídala tomu i reakce spoluhráčů v kabině?

„Jo, nějaké srandy tam proběhly. (usmívá se) Jsem rád, že jsem góly dal.“

První branku jste inkasovali po 40 vteřinách, ale předpokládám, že jste v takovém laufu, že to s vámi nice neudělalo?

„Je nepříjemné, když dostanete první střídání gól, ale vzpamatovali jsme se z toho rychle. Vyrovnali jsme, dostali se do vedení. Jen jsme si zápas měli víc pohlídat za stavu 4:2 ve druhé třetině. To by se nám nemělo stávat, abychom takhle lacině dostávali góly. A soupeře dostali na koně.“

Bylo to tím, že Vítkovice doma zapnuly, nebo jste polevili?

„Spíš se musíme koukat na sebe - špatně jsme hráli střední pásmo, neházeli jsme puky za ně, ztráceli je na modrých a Vítkovice rychle otáčely hru. Z toho padly jejich dva góly. Faktem je, že Vítkovice mají našlapaný tým a extraliga je vyrovnaná. Každý zápas je vyrovnaný.“

Třikrát jste se ubránili ve třech, i to vás týmově posune?

„Jo, v oslabení celkově nemáme výborná čísla, ale dnes se ukázalo, že to umíme hrát. Všechno jsme ubránili, dostali jsme jen jeden gól ve čtyřech, ale jinak tam byly výborné věci v oslabení. Bloky, čistili jsme to před bránou, tým to zvládl výborně.“

Přesto, vedli jste 4:2, není pro vás „pouze“ dvoubodová výhra ztráta?

„Prokoučovali jsme druhou třetinu, to se nám nemůže stávat. Ale za dva body, a výhru, jsme rádi. I lidem se tento zápas musel líbit. Bylo to nahoru dolů, hodně gólů, hodně šancí, přečíslení. Dobrý zápas.“

Vítkovice - Pardubice: Skvělý Dvořák! Stezku prostřelil znovu za 25 sekund, 1:2 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:40. Dej, 12:37. Lakatoš, 33:52. Dej, 36:38. Bukarts Hosté: 07:30. T. Dvořák, 07:55. T. Dvořák, 13:09. Radil, 27:41. R. Kousal, . Zohorna Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Koch, Raskob, Gewiese, Mikuš (A), L. Kovář, J. Stehlík, D. Krenželok – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Bukarts, Krieger, Bernovský – Dej (A), Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Matýs – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Rouha, Rákos, Urban. Rozhodčí Hradil, Kika – Lederer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 542 diváků

