Už aby liga začala! Slavia jede v bombastickým módu, Plzeň mi vyhraje šampáňo | iSport.cz

Mistrovská Slavia jede v bombastickým módu, což ukázala nedávným nákupem Stancia. Už před týdnem jsem zmiňoval, že mi do Edenu moc nepasuje, ale sešívky ho prostě chtěli, tak ho mají. Dělají všechno pro to, aby se dostali do Ligy mistrů, což je naprosto logický. Pro slávisty to nemá jen sportovní rozměr: můžou dokázat, že si umějí vydělat velký peníze sami, ne jen žít z milionů od štědrých Číňanů. Hodně zásadní bude začátek sezony, i sebepodceňovanější outsideři se budou chtít na Slavii vytáhnout. Pokud ale červenobílí udrží srdcaře Součka i oba africký stopery, na beton zůstanou největším favoritem ligy.

Když přijedu na západ, často slyším: Pane Vízku, vy o Plzni jako jeden z mála píšete tak hezky! Je důvod. Na Viktorce se mi líbí, že i když je trochu pyšnější, dokáže uznat, že jí v minulé sezoně docházel drajv. Nedávno jsem mluvil s plzeňskou legendou Horvim, kterej chválil letní posily, a já s ním souhlasím. Cítím v kostech, že Plzeň bude opravdu dobrá: má pány fotbalisty, dobrého trenéra i zázemí na úrovni. Čekám od ní hodně, včetně kartonu šampáňa. Vsadil jsem se o něj s Rudou Otepkou, moc Plzni nevěří. Já jo, podle mě v pohodě skončí do třetího místa. Klidně bych na to vsadil i hospodu.

A Sparta? Ze všech stran slyšíme, že s trenérem Jílkem najela na nový styl, který už bude úspěšný, ale totéž bylo i před rokem za vlády Pavla Hapala. Pokud sparťani zkraje dvakrát třikrát prohrají, můžou být zpátky tam, kde byli. Na druhou stranu mají zajímavou zálohu a v útoku nováčka Kozáka, na kterýho jsem hodně zvědavej. Klukům z Letné moc nenahrála krátká přestávka, na dohnání Slavie s Plzní to v nové sezoně ještě nemusí stačit. Hodně by jim pomohl podzim v Evropské lize, sebevědomí by se vracelo rychleji.

Trochu se bojím o rozhodčí, po divokém jaru mají co napravovat. Věřím tomu, že náčelník Pepa Chovanec schytal tolik políčků, že bude sudím šlapat po krku. Stihli ale vstřebat všechny změny v pravidlech? Jako chorobnej pesimista se děsím, že se hned v prvním kole něco semele, ale taky se strašně těším. Už aby to začalo!

