Recept na chuligány? Anglie! Nebo ať se s nimi vypořádají sami fanoušci | iSport.cz

Fanoušky Slavie obvykle chválím: v minulé sezoně se většinou chovali hezky, doprovodili sešívky do čtvrtfinále Evropské ligy a k titulu. Tribuna Sever je pro slávistickej národ posvátné místo: když se odtud vrátil můj tchán Šmíca, hlásil mi, že tam fandí samí slušní kluci. I vnuk Jirka rád chodí na Sever: nejdřív jsme se báli ho tam pouštět, ale on je pokaždé nadšenej. O to víc mě mrzí, když se v kotli objeví světlice, z kterých se může stát zbraň. Nepochopitelný je, že k incidentu došlo na jižní tribuně poté, co Sever disciplinárka zavřela.

Někdy mi připadá, že jsme sto let za opicema. Podívejte se do Anglie, kde po drsných osmdesátých letech platí striktní pravidla: zlobíš, vidíme tě na kameře, sebereme tě a jdeš sedět. Proč by to nemohlo jít i u nás? Zdejší prostředí sice není tak divoký, ale nejde přece čekat na první smrt na fotbale. I když třeba ze Strahova asi moc revolučních nápadů nepřijde: tam jsou rádi, že jsou rádi.

Fanoušci Slavie umí bavit vášnivým povzbuzováním i povedeným choreem, bohužel se ale v davu snadno skryje pár chuligánů. Nevím, jestli si před hozením světlice mezi lidi něco píchli nebo si dali jedno pivo navíc. Sám mám s jedním pivem navíc čerstvou a bolavou zkušenost: cestou z volejbalu jsem si hrál na Tour de France a spadl z kola tak hloupě, že mám odřený obličej i ruku a pochroumaná žebra. Sotva dejchám.

Ale zpátky ke Slavii: pokud je Tribuna Sever dobře organizovaná, jako že asi je, ať si vyřeší maléry mezi sebou a průšviháře vyobcujou. Samotná Slavia se k tomu den po zápase postavila správně, sáhla do návštěvního řádu a na stadionu bude mít víc kamer. Snad se přidají i ostatní kluby, protože hrát se zavřenými sektory nebo úplně bez diváků je zbytečný. Příští týden to pozná rozpačitá Sparta: po šťastné remíze v Budějovicích ztrácí v lize už pět bodů na čelo a proti Turkovi z Trabzonu bude mít zavřený stadion. Nevím proč, ale za mých časů na Dukle jsme tyhle problémy nikdy neměli.

Když se bavíme o zdivočelých fanoušcích, musím se ještě zastavit u kamaráda Petra Rady, kterej to nervním Jablonečákům o víkendu pěkně natřel. Zatím jsem s ním nemluvil, ale určitě mu zavolám a zeptám se na podrobnosti. Petr si nenechá nic líbit, jede na první našlápnutí. Aby na něj a jeho hráče řvali fanoušci při vítězství 6:0? To je velkej paradox. Petr správně pohrozil, že se na to klidně vykašle, než aby poslouchal křiklouny na tribuně. U nás fotbalu každý rozumí a každý by k němu chtěl něco říct, jenže ne vždycky má dotyčný pravdu.

Přeju Petrově Jablonci i Boleslavi postup v Evropské lize: nevím proč, ale čtvrteční odvety vidím nadějně. Oba týmy měly o víkendu slušnou ligu a určitě je v jejich silách zvládnout i pohár. O Plzeň jsem se včera v řeckým pekle bál, tyhle řádky jsem psal ještě před zápasem. Vy už teď víte, jestli jsem se třeba nebál zbytečně.