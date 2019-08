Rozhodčí? Nedůvěryhodný ansámbl. Co mi řekl Chovanec na golfu... | iSport.cz

Shodou okolností jsem v úterý hrál golf, na turnaji byl i Pepa Chovanec, šéf komise. Mluvili jsme spolu. Odešel šest jamek před koncem, protože měl schůzi s rozhodčími. Přiznal mi chybu, prý byla nominace špatná. No jo, jenže za to si může sám. V ničem to Pepu neomlouvá.

Trochu se přede mnou navezl do svého předchůdce Michala Listkiewicze. Jenže já říkám: zlatej Polák! Rozhodčí jsou momentálně mizerní, je to ansámbl, ke všemu strašně nedůvěryhodný. K tomu ten VAR. Za Listkiewicze ani omylem nebylo tak tristní období, jako je teď.

Dlouze jsme to probírali se Šmícou. On tvrdí, že samotný projekt videorozhodčího je správná věc. Fotbalu může pomoct. Má pravdu, VAR už napravil hromadu nespravedlností. Bohužel všechny bohulibé úmysly ale kazí rozhodčí, kteří s technologií zacházejí. Jako se stalo v Liberci, byť rozhodčí Pavel Julínek přímo na hřišti nasekal taky strašlivé množství chyb.

Víte, kdyby lidi u VARu dělali správná rozhodnutí, každý projekt chválí. VAR to vidí pořád stejně, ukazuje reálnou situaci, ale my to blbě obsluhujeme. Respektive rozhodčí. Z mého pohledu by VAR měl napravovat pouze jasné omyly. Proto by pak nedošlo k (ne)penaltové situaci jako v Liberci.

Furt slyšíme, jak se rozhodčí školí, jak jsou za chyby trestaní… Houbelec! Vždyť to není nikde vidět. Sudí zmatkují, je to jeden velkej chaos. Volal mi Vláďa Šavrda, borec z tenisu. Jistě ho všichni znáte. Uvědomělej chlap, jeho názorů si vážím. Víte, co mi řekl? Že u něj fotbal strašně ztrácí na důvěryhodnosti, že kredit fotbalu strašně padá. Prý se mnohem radši bude dívat na Anglii, kde je klid. Mám obavu, aby takových lidí nepřibývalo. Jestli to takhle půjde dál a budeme takovou úrodu sledovat kolo co kolo, tak by mě zajímalo, kdo bude ligu pískat. Všichni sudí budou v trestu nebo za mřížema. To trochu přeháním, nicméně současný stav je doslova neudržitelnej.

Už vidím Slavii proti Messimu

Radši přejdu k příjemnějším věcem. Ve středu nám hraje Slavia o postup do Ligy mistrů. Jsem strašnej optimista. Kluž mě v prvním zápase moc zklamala. Někde jsem četl, že druhej poločas byla dominatní. Prdlajs, nebyla! Spíš to bylo skoro vyrovnaný. Sešívky vedou 1:0, tak proboha ať nepropásnou šanci ukázat světu českej fotbal.

V základní části by mohli dostat Juventus, Real, Barcelonu, Paříž. Vždyť to by byla senzace. Vůbec by mně pak nevadilo, že jsme po cestě ztratili čtyři květiny, když stonek bude v milionářské lize. V Praze by se hrál nejlepší fotbal světa. Mám pocit, že současná Slavia je schopná čelit i super týmům.

Sice zacházím hodně daleko, už je vidím proti Messimu, ovšem já jim fakt šíleně věřím. Jsem přesvědčený, že ať by do Edenu přijel kdokoliv, měl by obrovskej problém. Tak pojďme večer fandit, vyřvěme si hlasivky, ať to klapne.

Český fotbal by to strašně potřeboval.

