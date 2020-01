Portrét Škoďáka na Eden patří! Baroš není zlej, jak pochopí Kozlovu hlášku? | iSport.cz

Symboly Slavie končí, respektive se přesouvají na jiné adresy. Milan Škoda balí kufry do tureckého Genclerbirligi, Pepa Hušbauer má zase namířeno do Bulharska. Ale každopádně to vypadá, že ani on za Slávku na jaře hoblovat nebude. S nastraženýma ušima poslouchám reakce fanoušků a řeknu vám, nejsou rádi. Hráčům to přejí, ale mnohem radši by byli, kdyby kluci ještě půlrok v Edenu dali.