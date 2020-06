Slavii gratuluju, ale mrzí mě, že vyhrála od obrany. Pořádný snajpr jí chybí | iSport.cz

Dvojzápas s Plzní potvrdil, že je lepší, že jí titul zcela po právu patří. V médiích se vytvářelo pnutí, že Viktorka už kluky z Edenu dostihla. Slavisté to museli vnímat, neměli to lehké. Nevím, jak moc si to připouštěli, nicméně ukázali, že jsou českými jedničkami. Plzeň dvakrát přehráli, měli vyhrát oba zápasy, to je jasný důkaz jejich tuzemské nadvlády. Ukažte mi člověka, který tipoval jiného mistra? Já o žádném nevím, a to mám okolo sebe hodně kovaných sparťanů.

Přesto mně na Slavii jisté věci vadí. Nebo spíš mrzí. Titul vyhrála od obrany, zadek je dovedl do mistrovského cíle. My v Dukle vyhrávali útokem. Jindra Trpišovský má tři top obránce – Coufala, Bořila a Kúdelu. Všichni patří do nároďáku. Výborně se rozehrává mladičkej Zima, a to jsem ještě zapomněl na démona Hovorku, toho času zraněného.

Co Slavii chybí, je předek, pořádnej špičkovej útočník. Snajpr. Prostě bourák na slovo vzatej. Standa Tecl není špatnej, pracuje, nachomýtne se do šance, ale v zakončení mu chybí větší šikovnost. Góly mu zoufale chybí. Vždyť za celou sezonu dal jen tři… Co s tím? V Jablonci má vedení na očích Matouška, jenže co slýchávám, moc se nezlepšuje, spíš stagnuje. Kdyby měli sešívky bombarďáka vpředu, bylo by to úplně exkluzivní.

Júsuf je pro mě záhadou, byl to zajímavej přestup, ale tím to zřejmě skončilo. Nevím, co jeho příchodem Slavia zamýšlela. Pak je tady Musa. Ano, ten góly dává, vypadá mnohem zajímavěji, s Teclíkem měli rozdělené role. V příští sezoně to může být klidně opačně. Už nyní jsem si myslel, že Musa bude chodit do zápasů od začátku.

Slavia by měla koukat ven. Rozhodující jsou samozřejmě peníze, z tohoto pohledu bude velmi důležité, zda se mužstvu znovu podaří dostat do Ligy mistrů. O Číňanech se říká, jak utahují kohoutky, jak dali vedení na srozuměnou, že si klub musí na sebe vydělat sám. Proto bych Trpišovskému s Nezmarem přál, aby vydělali peníze a koupili útočníka. Na Mbappého s Haalandem to asi stačit nebude, ale za hranicemi sehnat kluka trochu opomíjeného, to by zase takový kumšt být nemusel.

V posledních zápasech se ukázal Stanciu. Fotbalista to je velikej, tvrdil jsem to vždy, ale pokud je ve středu zálohy sám, tak to nikdy nebylo ono. Všimněte si, jakmile k němu naskočí šikula Ševčík, Rumun jde výkonnostně okamžitě nahoru. Hned vypadá jinak.

Slávisté, ještě jednou moc gratuluju.

