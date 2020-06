Dvacet a hotovo? Slavii čekají další výzvy, boj o moc i odpovědnost | iSport.cz

Ve středu večer se jeho touha naplnila. „Dvě hvězdy byly pro mě velkým cílem už loni. Měl jsem to v hlavě dlouho,“ byl už konkrétní. „Navázali jsme na něco, co tu už před námi zanechalo spoustu dalších, skvělí hráči a trenéři, Plánička, Bican, Jarolím nebo Cipro. Všichni ti, co tu byli před námi. Víc než jedno století něco střádali a my teď dokázali na dres přidat tu vysněnou druhou hvězdu.“

Vyznání architekta červenobílých úspěchů mělo historický přesah, bylo znát, že to vyvěrá přímo z něho a není to jen fráze pro fanoušky. Svědčí to o hluboce prožívaném vztahu k vlastní práci i dějinám klubu, s nímž vystoupal na vrchol. Dokázal to i tím, že jmenoval své „mistrovské“ předchůdce Františka Cipra či Karla Jarolíma. Ani to, myslím, nebylo na efekt.

Slavia má za sebou výjimečnou sezonu. I jí by se slušelo říkat totální, ale tenhle slogan už byl napasován na tu předchozí. Jenže nádherné zápasy v Lize mistrů dostaly mužstvo na další level. Právě skutečnost, že vyhrálo domácí soutěž při tak náročném programu, je mimořádná, největší rival Plzeň měl se skloubením obou úkolů problémy. Pro Slavii v tomto směru hrály nesporně větší finanční možnosti a široký kádr. Ovšem nejen díky tomu, ale i mimořádné fyzické připravenosti oslabila mýtus, že zvládnout něco takového je v českých podmínkách prakticky nemožné.

V Edenu překonali i jinou překážku, kterou si před sebe položili sami. V půlce sezony se rozhodli pro změnu strategie s výhledem na tu další a rozjeli projekt zapracování nových, mladých hráčů, kteří přišli z menších klubů. Tedy i bez zkušeností s tlakem a pozorností, kterou se jim při působení v metropoli logicky musí dostat. Současně ze svých služeb Slavia uvolnila Milana Škodu a Josefa Hušbauera, ustupující „nositele výkonu“, ale hlavně lídry s klíčovou rolí v šatně i na hřišti. Jakkoli snaha umístit Hušbauera takřka kamkoli byla až nápadná. K tomu se přidal odchod největší hvězdy Tomáše Součka, s výhledem na přínos ve výši půl miliardy korun pochopitelný.

Jenže dohromady s letními zásahy do kádru vznikl velký problém – a Trpišovský si toho byl velmi dobře vědom.