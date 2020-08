Rosický se posílil nejlíp z ligy. Slávisté, nebojte, budete zase válet | iSport.cz

Sparta pustila Kangu. Byť to byl její nejlepší fotbalista, tak po charakterové stránce to byla bída. Neměl jsem ho rád, ale na Letné chybět bude. Ovšem vrátil se Láďa Krejčí, přišel Ondra Čelůstka, a pokud by se povedlo získat ještě střeďáka Davida Pavelku, tak budu muset prohlásit, že Tom Rosický se posílil z celé ligy suverénně nejlíp. Vážení, jsem moc zvědavej na kapitána. Bořek Dočkal se bude muset po odchodu Kangy ukázat, dát všem najevo, že je pořád lídr. V kabině dovede být za šéfa každej trubka, co je trochu inteligentní, ale na place musíš týden co týden ukazovat velkou kvalitu, jinak tě mužstvo přestane brát.

Navíc se ve Spartě změní charakter i duch kabiny. Bude se tam víc mluvit česky, což je strašně dobře. Kluci, co přišli, jsou velcí frajeři, ale hlavně normální bezproblémoví borci. I proto po nich Rosa tak toužil. Tak jsem zvědavý, co na to Bořek. Jasně, kluky zná z nároďáku, mají spolu dobré vztahy, jenže platí ukázaná… Jak říkám, na Dočkala jsem zvědavej.

Slávisté, nebojte se, zase budete válet. Třeba Jarda Černý tvrdí, že stoprocentně