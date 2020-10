Penalta proti Slavii? Atentát! Chtěl jsem jet do Nyonu, VAR se mi přestává líbit

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Je to už týden, přesto mi nedá spát křivda, kterou mezinárodní rozhodčí spáchali na Slavii. Ani nevím, proč se mě to takovým způsobem dotklo. To nebyla otázka českého týmu, ale rozhořčení nad tím, že jsme ve fotbale viděli další blbost. Hořkost z rozhodnutí o opakované penaltě v utkání play off Ligy mistrů stále cítím. Přejít se to jen tak nedá. Jen připomenu, že v Česku mohl být Liverpool, Ajax Amsterdam, Bergamo... Malý Jirka Šmicer po losu brečel, když zjistil, že do Prahy mohli přijet Reds. I taková neštěstí vyvolávají šíleně necitlivá rozhodnutí fotbalových arbitrů. A já jim vzkazuji: jděte s tím k čertu!