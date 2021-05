Guľa byl trochu jako Stramaccioni. Plavšič není Messi, nemá cenu mlžit

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Čekal jsem, že k odvolání Adriana Guľy dojde dřív. Dost to trvalo. Bezkrevný výkony Plzně se opakovaly, často jsem viděl málo pohybu, zato kupu obrovských chyb vzadu. Vím, že problém byl v odstupném. Přece jen ze Slovenska přišlo s Guľou několik dalších spolupracovníků, to všechno stojí velký peníze. On byl trochu jako Andrea Stramaccioni, ten si také prosadil široký a nákladný realizák.

V mých očích Adrian nebyl zlý kluk, ale Viktorce nic moc nepřinesl. Ano, nad hřištěm svištěly drony, pořádal pravidelné snídaně, na video se koukalo každou chvíli… Slyšel jsem, že kluci to na konci blbě vstřebávali. Na place to bylo vidět, mužstvo umdlévalo, odcházelo. Mrzí mě to, Viktorku mám fakt rád, vždycky jsem obdivoval starou partu, hráli za ni výborní frajeři.

Guľův odchod je spravedlivým vyústěním celého roku a půl. Výsledky se nedají omluvit, na druhou stranu trenéra nepodrželi hráči. Špatně hrál Brabčák, o Hruškovi vůbec nemluvím, Kobra se odplazil neznámo kam. Nebyla to Plzeň podle mého gusta.

V televizi jsem slyšel Milana Luhového říkat, že Guľa doplatil na to, že se nenaučil česky. Kristepane, co je to za kravinu! Asi se chce dělat zajímavým, proto říká takový blbosti. Stejně hloupě mluvil i o nových trenérech. Prý je Adolf Šádek vytáhl z klobouku, a kdesi cosi. Možná tím chtěl urazit Pavla Horvátha, jinak si to neumím vysvětlit. Můj názor je zcela opačný. Majitel Viktorie udělal moc dobře.

Noví trenéři jsou naprostou správnou volbou, za tyhle fajnový borce vypustí mužstvo na hřišti duši.