O zavřené hospůdce v Plzni. Proti Slavii by ale nemusela dopadnout zle

Jakub Brabec posílá Plzeň do vedení v dohrávce na Spartě • Michal Beránek/Sport

Plzeňská radost po gólu Jakuba Brabce do sítě Sparty • Michal Beranek / Sport

Adriel Ba Loua se vrátil do sestavy Plzně • Michal Beránek (Sport)

Uzdravený Pavel Bucha se vrátil do sestavy Plzně • Michal Beránek (Sport)

Pardubice poslal pohotovou dorážkou do vedení Cadu • Michal Beránek (Sport)

Naštěstí pro nové kouče liga pomalu končí a po sezoně se v Plzni dá udělat velký třesk, jak trefně hlásal titulek v úterním Sportu. Adolf Šádek je velezkušenej fotbalovej šíbr, ale i on dobře ví, že bude mít složitější džob než dřív. Plzeň ztratila dřívější vliv a navíc si na přestupovém trhu nemůže dovolit to, co bohatá pražská „S“. Kvalitních mladých hráčů v Česku zase tolik není – a když jsou extra talentovaní, jejich cena bude nad plzeňské možnosti. Takže čekám, že na západ budou ve větším chodit borci, kterým třeba skončí smlouva.

Plzeň po sportovně slabších časech potřebuje nakopnout rozpočet, což se dá nejlíp udělat účastí v pohárech. Proto musí udržet nynější páté místo v lize nebo vyhrát zítřejší finále MOL Cupu nad nabušenou Slavií. Mám pocit, že v Plzni pro sukces udělají absolutně všechno. Minimálně už vědí, co nefunguje.