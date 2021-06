Kluci sorry, podcenil jsem vás. Sudí na EURO nejsou jak naši patlalové

KOMENTÁŘ LADISLAV VÍZKA | Před zápasem jsme měli obavy, jak se lidé na stadionu postaví ke kauze Kúdela. Proto mě velmi mile překvapilo, že to bylo naprosto gentlemanské. V hledišti i na hřišti se Skotové chovali jako sportovci, na blázny z Glasgow dali zapomenout. Bylo to ostré, tvrdé, po faulech se hráči omlouvali, vše proběhlo zcela v rámci fair play. Nedošlo na žádné hloupé a pitomé aféry. Přitom u nás se před duelem strašně mluvilo o Kúdelovi, ale nic se nestalo. Mám z toho obrovskou radost, snad je celá špinavá kauza navždy pohřbena.

My máme tři body, to je bomba. Vzhledem k vývoji skupiny jde o výborný výsledek. Lepší, než naše hra. Tak, a teď do mě. Od anonymních pitomců na Facebooku a Twitteru dostávám sodu. Sociální sítě nemám, ale kamarádi říkali, že jsem to tvrdě schytal. Těmto lidem se omlouvat nebudu, vůbec mi to za to nestojí. Omluvím se – a rád – našemu nároďáku. Nevěřil jsem, že jsme schopni vyhrát ve skotským chrámu. Hampden Park je vyhlášenej.

Kluci, sorry, podcenil jsem to. Od narození jsem posera, radši se hrabu z bláta, než padám z výšky. Naprosto otevřeně říkám, že mám z našeho vítězství obrovskou radost, borci mě potěšili. Na druhou stranu jsem dopředu avizoval,