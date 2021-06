Můžeme to celé vyhrát. Udělám vše pro náš postup, vsadím na Dány...

Zní to neuvěřitelně, ale jsme ve čtvrtfinále! Mám pocit, že jsem se malinko spletl v ambicích mužstva. Hrajeme fotbal, který je nepříjemný pro všechny. I dánský trenér se zhrozil, že jdou na nás. Předvádíme slušnou práci dozadu, drží nás gólman. Na to, kolik máme šancí, jsme neskutečně produktivní. Pak není divu, že jsme mezi nejlepší osmičkou.

Vlastníme všechny aspekty úspěšného turnajového mužstva. K tomu patří i to, že vždycky někdo vyletí. Proti Nizozemsku to vyšlo na Tomáše Holeše. Vůbec se panu Kasperu Hjulmandovi nedivím. Francie krok navíc neudělá, my ano, a dokonce dva. Proto jsme ještě v turnaji.

Najednou slyším názory, že to klidně můžeme celé vyhrát. Je fakt, že šampionát je překvapivej. Švýcaři vypochodovali s největším favoritem Francií, to samé mohli udělat ještě ve skupině Maďaři s Němci, daleko od senzace nebyli ani Rakušané v souboji s Itálií.

I Šmíca mi řekl: ‚Hele, Vizoure,