Sparta může sešívky potrápit. Pryč s nesmyslnostmi od sudích

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Jsme na startu nového ročníku FORTUNA:LIGY, od kterého si všichni hodně slibujeme. Cítil jsem, a nebyl jsem sám, že předchozí sezona byla skoro neregulérní. Bičovala ji spousta nesmyslných rozhodnutí sudích, plno sporných rukou, penalt, šíleností od VAR. Byl v tom strašnej chaos. Snad to nyní konečně vedou frajeři, kteří tomu rozumějí. Radek Příhoda, šéf komise, je jeden z nich. Chce cech černoprdelníků zprofesionalizovat. To je dobře, schvaluju mu to. Vyhodil ty, co měli být vyhození. I jeden ligový trenér, s kterým jsem mluvil, si změny na profesionální listině velmi pochvaloval.

Ale pozor, z nuly na sto to nejde okamžitě. Proto mám pro nadcházející ročník skromný cíl: bude mi stačit, když budu mít pocit, že se sudí nemýlili schválně. Pak budeme opravdu na cestě vzhůru. Kouskovaná není fotbal, EURO nastolilo velmi správný směr, dalo všem návod, jak by se mělo přistupovat k zápasu. Na turnaji to byl sport chlapů, nikoliv nagelovaných simulantů. Na Západě se tak trochu podle těchto pravidel jede, ale stejně to není ono. V Česku to nebylo ono vůbec, tak se nebojme a pískejme v duchu mistrovství Evropy. Lize to jen pomůže.

Řekl bych, že vedení našeho fotbalu má vizi, kam tenhle sport vrátit. Vždycky bude mít nějaké problémy, v klubech se pohybují různí vykukové, kteří to pořád nemyslí dobře, ale pokud jich zůstane menšina, obrození se náš fotbal dočká.