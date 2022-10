Vrbův čas ještě přijde, teď by si měl odfrknout. V Baníku to není jen o něm

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Český fotbal je úžasný ve své nevyzpytatelnosti. Když už dvakrát v řadě vyhrála Spartička a vypadá to na relativní klídek, ohlušující rána se ozve ze severu Moravy. Baník vyhodil Pavla Vrbu! Jak byl slavný trenérův příchod, tak neslavný byl odchod. Po pěti měsících. Nikoho by v létě nenapadlo, že to půjde takhle rychle. Je to strašný překvapení.

Vrba se do domácího angažmá těšil, přicházel ke kamarádovi Brabcovi. Všechno vypadalo růžově, ale jen do prvního kola. Už tehdy to byl malér, který předznamenal věci následující. Když jsem se v pondělí po ránu zprávu o Pavlově konci dozvěděl, říkal jsem si hergot, to je tak rychlý, až je to nedůstojný. Vrba má stále velké trenérské renomé, je špičkou v oboru, ale tohle je hrozná pecka do jeho sebevědomí. Na druhou stranu odvolání je naprosto logické. Jedenáct zápasů, jedenáct bodů a čtrnácté místo – to jsou pádné argumenty. Takovej výsledkovej cajmrsk by nepřežil ani Priske ve Spartě.

V Baníku to ale není jen o Vrbovi. Především by si tam všichni měli sednout na