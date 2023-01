Král fotbalu je jen jeden. Vrba do ligy patří, ale ve Zlíně to musí zvládnout

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Umřel Pelé. Jsem z toho neskutečně smutný. Možná to bude znít divně, ale až v den jeho skonu jsem si naplno uvědomil, že pro mě byl tím nejlepším fotbalistou na světě. V duši mám bolest. V televizi sleduji záběry truchlících Brazilců. Co se v zemi děje, je neuvěřitelné. Prezident vyhlásil státní smutek, ve škole mají děti volno, nepracuje se. Tohle dokážou jen v Brazílii. Samozřejmě k tomu musejí mít důvod, a tím důvodem je Pelé. Člověka to nutí zamáčknout slzu, z druhé strany je to pro rodinu a samotného hráče neskutečná pocta. Je to hrdina. Borec. Frajer. Bude mně chybět. Vlastně nám všem.