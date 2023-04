Vítězem derby je sudí Černý, jsem na něj pyšný. Být Příhodou...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Jsem nadšenej. Doslova vystřelenej. Před derby jsem napsal tahák pro rozhodčí s douškou, že by hráči Sparty a Slavie měli do vzájemného střetu vrátit trochu kvality. Poslední souboje totiž byly nudné, fotbalu jsme viděli pomálu. Sobotní mač se však vymykal ve všech směrech. Skončilo to báječnou plichtou 3:3. Z mého pohledu ale jeden vítěz na place byl: sudí Dalibor Černý.

O mně je známé, že s arbitry nejsem dlouhodobě spokojen. Ten kluk ale pískal jako z partesu. Klaním se před ním, jsem na něj pyšný. Nejen že derby odpískal bez chyb, ale on to taky pustil, což se mně strašně líbilo a moc jsem si přál, aby se k takovému způsobu rozhodování odvážil. On ten rošťák snad četl můj komentář z minulého týdne. Klidně mohl odpískat nějaké strčení, pár malých faulů, na což jsou čeští rozhodčí kadeti, ale on to nechal být, dal prostor fotbalu.

Být Radkem Příhodou,